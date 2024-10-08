飲料罐卡肛門5天 打開拉環順利取出

▲邵彥誠醫師以全身麻醉微創手術，從病患的肛門成功取出1瓶長約13公分、直徑約5公分的罐裝飲料。

（記者廖雪茹攝）

記者廖雪茹／新竹報導

1名約50歲男性因肚子痛，3天無法正常排便掛急診，經過X光檢查，患者在肛門塞了1瓶長約13公分、直徑約5公分的罐裝飲料；大腸直腸外科醫師徒手取出沒有成功，最後以全身麻醉微創手術，歷經2個多小時打開拉環，才終於把已塞了5天的易開罐取出，病患隔天就出院。

中國醫藥大學新竹附設醫院大腸直腸外科主任邵彥誠表示，患者在全身麻醉後，括約肌才會放鬆，一開始嘗試以器械取出，不過，因為罐子邊緣光滑，手術器械沒有著力點，一度取不出來。微創手術內視鏡可以很清楚看到易開罐罐子沒有打開，而且拉環朝肛門方向，當時在手術檯上協助的副院長沈名吟靈機一動，建議把易拉罐的拉環打開，出現洞口後，器械就有施力點，有了施力點，成功將易拉罐取出。

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▲X光檢查顯示，患者在肛門塞了1瓶罐裝飲料。（中醫大新竹附醫提供）

邵彥誠強調，這位病患很幸運，雖然隔了5天才來到急診，幸好生命跡象穩定，抽血數值也都正常，沒有造成腸子壞死或腸子阻塞。手術成功從肛門取出異物，身上沒有傷口；如果取出失敗，勢必要從腹部開腸剖肚把罐子取出，受到的傷害會比較大，術後恢復時間也比較長。

肛門異物屬急症 恐引發嚴重後遺症

邵彥誠說，肛門異物無法取出屬於急症，民眾基於好奇從事刺激行為，可能會引發嚴重後遺症，異物可能會造成腸子壞死或是破裂，引發腹內嚴重感染，術後可能還需裝人工肛門。

他也表示，從業10年來，遇過奇奇怪怪異物塞肛門事件，例如酒瓶、假陽具、電池等，呼籲民眾千萬不要從事危險行為。

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