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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

孩子上課發呆老被罵 可能是用藥、疾病造成

2024/10/07 05:30

▲孩子如有上課常發呆、恍神或打瞌睡，學習表現不理想，常被師長誤認是情緒問題或故意懶散，應找出問題原因。（阮綜合醫院提供）

▲孩子如有上課常發呆、恍神或打瞌睡，學習表現不理想，常被師長誤認是情緒問題或故意懶散，應找出問題原因。（阮綜合醫院提供）

記者黃良傑／高雄報導

孩子上課常發呆、恍神或打瞌睡，學習表現不理想，可能被師長誤認是情緒問題或故意懶散，但兒科醫師蔡金燕表示，臨床診斷發現有些是用藥或疾病因素造成，經調整藥物或接受治療，學習表現就獲得改善。

小裕（化名）上課常發呆、打瞌睡，學習表現不理想，老師多次寫聯絡簿，遭爸媽責備，經檢查發現他患有過敏性鼻炎，長期服藥導致嗜睡影響學習，調整藥物後，表現大有改善。

佳佳（化名）也常上課發呆、恍神，經腦波檢查，發現患有失神性癲癇，經藥物治療後，學習效果顯著提升；同樣上課不專心、作業經常沒完成、成績差強人意的彬彬（化名），則診斷患有注意力缺陷過動症（ADHD），經藥物治療及父母師長配合後，獲得改善。

家長別再責怪不努力

高雄阮綜合醫院兒科醫師蔡金燕提醒家長，孩子學習表現不好，造成成績不理想的因素多元，背後涉及複雜的生理、環境、基因及神經發展問題，不應簡單歸因於孩子「不努力」，只要透過深入檢查與對症治療，將有助改善學習問題。

蔡金燕表示，過敏與學習能力密切相關，可藉檢測、減少過敏原，以及選擇不引起嗜睡的長效抗組織胺藥物或鼻噴劑，來提升專注力。

調整用藥、就醫改善

此外，兒童神經發展障礙會影響情緒與學習能力，卻常被家長忽略，若未被師長理解，只是過度指責，長期可能對孩童造成負面影響。神經發展障礙包括ADHD的孩子常表現愛說話、過動或無法專心學習；妥瑞氏症的學童會反覆眨眼、做鬼臉或發出怪聲；失神性癲癇則會導致小孩短暫失去意識，這些都會影響課堂表現和學習，但透過藥物治療即可穩定腦部活動，改善學習力。

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