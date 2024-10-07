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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

皮膚癢、外傷塗藥膏 中醫建議15分鐘內擦掉

2024/10/07 05:30

▲醫師指出，塗抹藥膏時間應控制在10至15分鐘內；示意圖。（照片來源：shutterstock）

▲醫師指出，塗抹藥膏時間應控制在10至15分鐘內；示意圖。（照片來源：shutterstock）

文／田騏嘉

許多人在皮膚癢或受傷時，常會習慣性地塗抹藥膏，期待迅速舒緩症狀。然而，無論是急性還是慢性問題，藥膏的使用有其限制，過度塗抹反而可能對皮膚造成傷害；根據中醫和西醫的觀點，塗抹藥膏的時間應控制在10至15分鐘之內，然後擦拭乾淨。

在中醫理論中，皮膚問題通常與人體的「內外失衡」有關。急性傷口屬於「實證」，這類傷口多因外部損傷或火熱引起，如燙傷、割傷等。中醫認為，這類情況需快速清熱、消炎，避免火氣過旺阻礙氣血運行。因此，塗抹藥膏的時間不宜過長，控制在10至15分鐘為佳，然後擦掉藥膏，讓肌膚適當休息。

這與西醫對冰敷急性傷口不超過15分鐘的建議一致，因為過長時間的藥物或冷敷會導致局部血液循環受阻，反而延緩傷口的癒合。

慢性傷口則屬於「虛證」，例如濕疹、皮膚發炎等，通常是氣血不足、免疫功能低下所致。中醫強調，此類傷口需要「補虛養陰」，逐步調理恢復。然而，即便是慢性傷口，塗抹具有冰涼效果的藥膏也應掌握時間，不能超過15分鐘。長時間使用冰涼藥膏，可能損傷脾胃的陽氣，使得皮膚的修復能力下降，反而加劇病情；西醫也指出，長時間塗抹藥膏容易引發皮膚刺激或過敏反應，並降低皮膚的自我修復功能。

藥物雖然能治病，但使用須謹慎。無論是中醫還是西醫，都強調藥膏的適度使用至關重要。

藥性有度 過猶不及

中醫認為「藥性有度，過猶不及」，適當的時間和劑量才能平衡體內的陰陽，促進氣血循環。過度使用藥物，不僅無法達到預期的治療效果，甚至可能導致其他副作用。

因此，建議民眾在使用藥膏時，不應長時間塗抹，應遵循醫師建議，控制塗抹時間在10至15分鐘內，這樣才能達到有效治療與促進修復的目的。

（作者為臻品中醫診所中醫師）

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