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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

運動急性踝扭傷 中醫針刺鬆筋減痛

2024/10/07 05:30

▲圖1：針刺治療。（照片提供／廖澔柏、姜智釗）

▲圖1：針刺治療。（照片提供／廖澔柏、姜智釗）

文／廖澔柏、姜智釗

就讀大學的陳同學緩慢跛行走進診間，原來中醫就診的前幾天，她代表學校參加女籃比賽，因為爭搶籃板球和對手衝撞落地時，右腳踝內翻而扭傷，黑青腫脹的右腳踝讓她提前下場，也感到很沮喪。雖然賽後被西醫排除骨折可能性，但發現前距腓韌帶明顯腫脹。

急性踝扭傷是運動員最常見的下肢受傷，大約占所有運動相關傷害的16%到40%，籃球、橄欖球和足球的球員更是高風險族群。

急性踝扭傷有7成左右都是傷到腳踝外側，又以該處的前距腓韌帶為最常見受傷部位。急性踝扭傷的球員要認真接受治療，才能避免出現持續性不適，或者經歷反覆扭傷困擾。

踝扭傷在中醫屬於「筋傷」，認為踝扭傷常常不單只有局部足踝部位肌腱和韌帶的受傷，還需要注意小腿的脛骨、腓骨和足部的距骨、跟骨等，是否因為該次受傷而有結構錯位，以及小腿肌肉群是否出現許多伴隨的壓痛筋結。

陳同學的觸診結果發現距骨有明顯稜角，小腿許多肌肉也異常緊繃，因此中醫利用傷科手法輕柔鬆開表淺筋膜，再針刺小腿肌肉來解開筋結（圖1），逐步還原對位小腿和足踝結構，最後貼上含有如意金黃散成分的藥膏，一同幫忙消退黑青腫脹，還可減輕疼痛程度。

陳同學後續耐心接受傷科對位和針刺鬆筋的治療，同時在家裡搭配踝關節的訓練動作（圖2），日常生活則會穿戴護踝來保護足踝，讓患部太過疼痛的動作也會馬上暫停。此外，提醒陳同學不能太過心急回到球場，避免讓修復中的組織二度受傷。

中醫針傷復位結構，再搭配耐心休養復健，陳同學逐漸回到原本的訓練強度，終於能夠繼續代表學校參加比賽，在球場上恣意揮灑汗水，盡情展現技術。

▲圖2：復健動作。（照片提供／廖澔柏、姜智釗）

▲圖2：復健動作。（照片提供／廖澔柏、姜智釗）

（作者皆為桃園市蘆竹區大竹風澤中醫診所醫師）

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