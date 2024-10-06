內視鏡神經減壓 改善脊椎狹窄不良於行

▲陳冠融醫師說，內視鏡手術只需1-2公分的切口，對背肌破壞極小。（照片提供／陳冠融）

文／陳冠融

65歲林先生長期受到雙腳坐骨神經痛的困擾，接受保守治療仍無法明顯改善，坐骨神經痛日益加劇，除了腳麻痛外，駝背且走路越走越慢。經安排核磁共振檢查，發現林先生的腰椎第3-4、4-5節之間出現了嚴重的神經狹窄。醫病溝通後，安排接受內視鏡脊椎減壓手術，林先生術後就自行下床行走，住院觀察1天後順利出院，後續門診追蹤。

脊椎狹窄可透過神經減壓手術來改善症狀，傳統的手術方式會對周邊肌肉組織造成較大破壞，因此可能需要脊椎融合來保持穩定性；但現代內視鏡手術只需1-2公分的切口，對背肌破壞極小，許多患者可免於進行脊椎融合。

請繼續往下閱讀...

林先生術前因肥厚黃韌帶造成神經狹窄，透過內視鏡減壓手術將神經舒展開之後，疼痛明顯改善。此項手術有健保給付，但部分醫材需自費。

▲ 手術前肥黃韌帶造成神經狹窄（左圖）；手術後神經舒展（右圖）。（照片提供／陳冠融）

姿勢不良、肥胖及遺傳可能增加風險

儘管微創脊椎手術後的疼痛感很輕微，仍建議患者3個月避免抬重物及彎腰扭腰，以免影響復原。脊椎狹窄的好發族群通常是年齡超過50歲、長期勞損或過度使用腰椎的人。隨著年齡增長，脊椎結構會逐漸退化，包括椎間盤變薄、黃韌帶變厚，以及小面關節肥大，都會導致神經受到壓迫，進而引發疼痛或其他神經症狀。

此外，姿勢不良、肥胖及遺傳因素也可能增加脊椎狹窄的風險。若出現下肢麻木，甚至行走困難等症狀，應盡早就醫，透過影像檢查確認診斷，及早進行適當治療，以免症狀惡化。

（作者為中醫大新竹附醫骨科醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法