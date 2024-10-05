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健康 > 抗老養生 > 運動復健

跌倒骨折難補救 骨鬆無症狀 避免隱形殺手找上門

2024/10/05 05:30

▲圖1：雙能量X光骨質密度掃描檢測腰椎的骨質密度。（照片提供／徐幼鈞）

▲圖1：雙能量X光骨質密度掃描檢測腰椎的骨質密度。（照片提供／徐幼鈞）

文／徐幼鈞

骨質疏鬆症是隱性疾病，本身並不會造成疼痛，直到因為摔倒或撞傷後，出現胸椎腰椎處壓迫性骨折、髖骨股骨頸骨折，或跌倒時撐地而產生的橈骨骨折而大痛，手腕無法彎曲、翻轉，才會被注意到，故被稱為隱性殺手。較嚴重的骨鬆症患者，則會出現低衝擊性骨折的狀況，比如單純起身轉位就發生。

雙能量X光骨質密度掃描為目前國際公認的檢測標準，一般於醫院執行腰椎和股骨頸部測定，多半需自費。學理上以T分數的方式衡量病人與35歲年輕健康女性骨密度值的差異（圖1）。正常人的T值是大於-1，骨質稀少症是-1到-2.5之間，低於-2.5就是骨鬆，小於-3.0稱為嚴重骨鬆。

一旦具備骨鬆診斷，且合併腰與髖關節一處的骨折，便符合台灣骨鬆藥物的健保給付。除使用骨鬆藥物外，建議補充高劑量維生素D3（至少800-1000 IU）和鈣片（一般約1000-1200mg），才能避免指數持續下探。

至於一般熟知的膠原蛋白與軟骨素，是針對退化性關節炎的治療，對於骨質疏鬆則沒有直接助益。

藥物、防跌、運動齊下保骨本

骨折除了以藥物止痛外，本身要依程度評估是否手術轉介，或者以硬式背架固定、石膏固定，並於穩定後漸進性增加運動訓練，減少再次因跌倒而發生骨折。

運動的建議以低強度運動為主，例如於具有緩衝效果的路面走路30-45分鐘，每週執行3次；輕度的腹肌與背肌訓練（負重少於10磅）。居家運動可以利用正坐與起身站立的動作（圖2）練習臀肌，於慢性期斟酌進行物理治療或器械式彼拉提斯運動，進行運動強化、核心穩定。同時強化腰臀部、下肢肌力，降低跌倒風險與減緩骨密度惡化，同時更可以改善體適能，達到健康老化的效果。

（作者為順新復健科診所院長）

▲圖2：正坐與起身站立的動作。（照片提供／徐幼鈞）

▲圖2：正坐與起身站立的動作。（照片提供／徐幼鈞）

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