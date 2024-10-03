颱風天 葉菜類搶光光 營養師：4類食材可取代 菇類、根莖類、海菜類、冷凍蔬菜

▲颱風來臨，不少民眾出門出門搶購青菜，導致葉菜類被一掃而空，營養師建議有4類食材可取代。（本報資料照）

記者邱芷柔／台北報導

颱風山陀兒龜速卡在家門口，影響台灣時間不斷延長，昨天全台22個縣市齊放颱風假，不少民眾趁著尚未受颱風波及趕緊出門搶購青菜，導致葉菜類一上架就被一掃而空，對此營養師建議，民眾可以改選「菇類、根莖類、海菜類、冷凍蔬菜」，價格相對穩定，也能替代葉菜類補充日常所需營養。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉指出，以顏色來看，蔬菜其實有紅、橙、黃、綠、白、黑、紫等不同顏色，當買不到綠色的葉菜類時，可改選其他的顏色蔬菜，像是白色的洋蔥、菇類，紅黃色的紅蘿蔔、南瓜等。

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許惠玉也提到，最常被忽略的是「海菜類」，無論是紫菜、海帶、海帶芽，除了有膳食纖維、維生素，更富含「碘」等礦物質，是預防甲狀腺腫大、甲狀腺機能低下的最佳食品。

「海菜」也是蔬菜 富含纖維、維生素、碘

「冷凍蔬菜也是另一個好選擇！」許惠玉說，蔬菜冷凍前後營養價值差異不大，要注意避免烹調過久、反覆加熱或反覆冷凍。她也提到，泡麵常常是民眾颱風天的首選食物，建議可選購含油量較少的麵體，煮泡麵時加入菇類、冷凍蔬菜、雞蛋等，就能吃得更均衡健康。

泡麵選非油炸麵體 加顆蛋、菇類更健康

台北慈濟醫院營養師洪沂錚也分享，泡麵可選非油炸的麵體，並加入雞蛋、菇類及海帶，同樣能吃進纖維與蛋白質。

此外，瓜類食物，例如絲瓜、黃瓜、櫛瓜等，也是颱風天的好選擇。

營養師林恩如則提到，不少民眾發現超市的蔬果架上只剩下「紅蘿蔔」，其實紅蘿蔔營養價值高，經濟實惠又耐擺放，若擔心草腥味，可把紅蘿蔔切細碎，混在炒蛋、煎蛋中，或是燉煮咖哩、加到濃湯中等方式，紅蘿蔔煮熟透，就能變得香甜可口。

台北農產公司建議民眾在颱風天可自製「咖哩飯」，除了食材較易保存，也能省荷包。洪沂錚分享，除了基本的馬鈴薯、洋蔥、胡蘿蔔，也可依喜好調整加入如根莖類或蕈菇類，要特別注意的是，應準備當餐可食用完畢的份量，煮好的咖哩應盡量在當天吃完，避免放隔夜且不宜常溫保存，否則恐滋生細菌導致食物中毒。

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