7旬嬤多重用藥 竟低血鈉精神倦怠

▲多重用藥可謂是老年人用藥最主要且常見的狀況。（台北慈濟醫院提供）

記者翁聿煌／新北報導

70歲的李奶奶有高血壓、憂鬱症等多重共病，每天要服用5種藥物，服藥1個月後覺得身體虛弱、精神倦怠，醫生發現她因多重用藥而出現低血鈉症狀，考量鈉離子濃度在短時間快速下降會傷害中樞神經，妥適處置後已平安出院。

台北慈濟醫院老人醫學科主任劉修勳指出，同時服用5種以上藥物就稱為多重用藥，根據台灣健保資料庫分析，將近3成的65歲以上長者有多重用藥情形，若未遵從醫囑用藥，可能出現意識模糊、腎功能受損、腸胃道潰瘍出血，以及因外力造成腦傷或骨折。

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劉修勳列舉下列4種常見的多重用藥情形：

1、憂鬱症與高血壓藥物：憂鬱症藥物部分含有三環抗憂鬱劑，高血壓有利尿劑成分，這會刺激抗利尿荷爾蒙（ADH）釋放，導致腎臟對水分再吸收，體內的水分滯留後會降低體內的鈉含量，造成低血鈉症，急性低血鈉症可能造成中樞系統損害，造成意識不清甚至昏迷、死亡。

2、憂鬱症與失眠藥物：2種藥物可提升血清素濃度，達到鎮靜效果，但若是過多的血清素累積，會產生暈眩、嗜睡症狀，嚴重時出現血清素症候群。

3、含嗎啡止痛藥與抗凝血藥物：2種藥物都能防止血栓，同時服用有加乘效應，引發患者內出血，外傷會增加出血的風險。

4、多種糖尿病藥物：糖尿病患者藉由藥物中的胰島素調控血糖濃度，若血液中的胰島素濃度過高，患者可能有低血糖症狀，導致全身無力、反應遲鈍、運動不協調及昏迷情況。

遵照醫囑 養成服藥順從性

劉修勳說，多重用藥雖有風險，但只要遵照醫囑、主動告知醫師用藥情形、仔細檢視藥單、養成服藥順從性、不自行購買坊間成藥，即能把關用藥安全。

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