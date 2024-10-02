膝關節退化 自體免疫細胞治療改善痠痛

▲台中一名修女膝關節退化（左），經「自體免疫細胞治療」後（右）明顯改善。（記者陳建志翻攝）

記者陳建志／台中報導

台中一名90歲修女，隨著年紀增長，膝關節退化越來越嚴重，就連每天例行跪禱儀式都力不從心，醫師考量她對手術開刀接受度低，建議採用自費的「自體免疫細胞治療」（AI Cells）注射患部，1個月後症狀明顯改善，讓她笑說：感覺年輕許多！

9旬修女跪禱 不再力不從心

亞大醫院神經外科、脊椎暨疼痛治療中心副院長林志隆表示，門診時經常遇到來自不同宗教的長輩就醫，共同症狀都出現關節疼痛問題，痠痛部位包括膝蓋、髖部、肩頸及手肘等，因這類患者終年需執行各種宗教儀式，包括跪禱祭拜、搬運祭品、清潔廟宇或教堂環境等，身體的病痛往往讓她們心有餘而力不足。

請繼續往下閱讀...

林志隆指出，上述症狀多半是關節退化造成，當關節軟骨逐漸消失，關節腔會變狹窄，甚至衍生骨刺，症狀較輕時，會建議採用物理治療、減重、矯正不良姿勢、穿戴護膝或運動貼紮等方式，必要時可服用止痛藥、注射玻尿酸、葡萄糖或PRP注射（高濃度血小板血漿）等，但若上述方式都無法見效，就可能須手術治療。

不過該名患者年紀大排斥開刀，經評估後，採用自費的「自體免疫細胞治療」（AI Cells），先抽取自身血液，經過血液細胞純化技術後，將取出的高濃度細胞萃取液注射到患部，不僅抗發炎，還有促進軟骨分化以及膠原蛋白的生成等優點，能更有效修復受損的關節腔。患者經注射１個月後，痠痛情況大幅改善。

林志隆強調，退化性膝關節炎雖是老化必經過程，但民眾還是可選擇減緩發生的速度，例如透過游泳、散步、瑜伽等運動紓緩症狀，或者多補充富含鈣質、Omega-3、維生素C、維生素D的食物，維持骨骼健康，少攝取高糖、加工食品、高脂的食物，才能降低關節發炎的情形。

▲林志隆副院長透過「自體免疫細胞治療」，讓患者膝蓋緩解疼痛，也達到治療受損關節腔的效果。（記者陳建志攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法