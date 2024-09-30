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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

缺鐵性貧血腹脹腹瀉 腸胃道疾病警訊

2024/09/30 05:30

▲貧血且持續腹脹、腹瀉勿輕忽，有可能是大腸癌的警訊；示意圖。（照片來源：shutterstock）

▲貧血且持續腹脹、腹瀉勿輕忽，有可能是大腸癌的警訊；示意圖。（照片來源：shutterstock）

文／葉秉威

缺鐵性貧血一直以來都困擾著女性。對女性而言，由於每月1次的經期報到，讓貧血不再是罕見名詞。但也因此可能合理化貧血，而疏忽身體其他疾病的可能性。

很多醫師對於缺鐵性貧血的治療，就是補鐵。可以藉由提供原料，讓身體重新製造紅血球，讓血紅素回歸正常。但這樣的做法，其實沒有探討為何會有鐵缺乏的情形發生。

台灣生活相對富裕，民眾飲食不致匱乏，不太有機會因為攝取含鐵質食物不足而造成缺鐵性貧血，所以這類貧血大多來自於慢性血液流失，而造成鐵質跟著流失，導致原料不足。

人體造成慢性血液流失的原因，大致為腸胃道、婦女器官及泌尿系統，尤其以腸胃道及婦女器官最常見。缺鐵性貧血如發生在男性，多數醫師都會認定有問題而繼續追查，但發生在女性卻常被合理化為經血流失，而疏忽腸胃道風險。

最近有1位40多歲女性病患，由於持續幾週腹脹及腹瀉來求診。我看她的臉色非常蒼白，容易暈眩，便問起她的病史，發現她這幾週由於貧血持續吃鐵劑補充。我心中有了答案。趕緊幫她安排胃腸鏡檢查。果不其然，在橫結腸發現約10公分大的腫瘤，由於腫瘤過大，內視鏡無法通過，只能趕緊安排轉診，由外科安排切除腫瘤，以免造成腸阻塞的緊急狀態。

仔細問這位病患，並沒有太讓她注意的腸胃道症狀，唯一就是偶爾的黑血便，但也被患者以服用鐵劑的副作用解釋。如果沒有來腸胃科就診，大概也是等到出現腸阻塞時，才會在急診被發現吧！

這是因為右側大腸的腸腔較左側為寬，腫瘤通常都是較大且出現貧血症狀時才會被發現。而左側大腸癌則較容易有大家所熟知的大便習慣改變，血便及裡急後重等症狀。

民眾如發現自己有缺鐵性貧血，可別想說吃鐵劑就可以治療，一定要抽絲剝繭考慮胃腸檢查，才能避免這種憾事重演。

（作者為禾馨民權內科診所醫師）

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