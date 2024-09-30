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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

長輩易罹肌少症 針灸穴道活化肌力

2024/09/30 05:30

▲針灸可刺激活化運動皮質，進而改善肌肉收縮，提升下肢肌力與肌肉質量。（照片提供／吳亭萱）

▲針灸可刺激活化運動皮質，進而改善肌肉收縮，提升下肢肌力與肌肉質量。（照片提供／吳亭萱）

文／吳亭萱

隨著高齡社會來臨，世界各國紛紛制訂長照相關政策，以加強對老年族群的照護，期能減少失能臥床至臨終的時間，降低醫療系統的負荷。

人從健康狀態至失能臥床的進程中，「衰弱症」為重要的判斷依據之一。衰弱症表徵為個體多項生理功能的儲備能力下降，使其容易遭受壓力、產生疾病，不僅被視為是失能傾向前兆，也是老化疾病惡性循環開端。

肌少症與衰弱症大概相當於中醫的「痿症」與「虛勞」範疇。「痿症」的論述最早見於《黃帝內經》，在「素問．痿論」篇中提出皮痿（痿躄）、脈痿、筋痿、肉痿、骨痿的分類，認為五臟內熱容易致痿。

「虛勞」則為多種原因引起的慢性衰弱證候的總稱，巢元方的《諸病源候論》書中，「虛勞病諸候」篇提到：虛勞可分為五勞、六極、七傷，其中六極之一的肌極為「令人羸瘦，無潤澤，飲食不為肌膚」，這與肌少症的肌肉量減少、肌力和肌肉功能減退的特徵，正可以相互對應。

在近代研究中，像是當歸、肉蓯蓉、黃耆、厚朴、人參、生薑等中藥材，或是濟生腎氣丸、滋陰降火湯、六君子湯、十全大補湯、補中益氣湯等方劑，都可以藉由改善肝、脾、腎虧損，減緩氣虛痰鬱、肝腎虧損導致的肌肉宗筋失養、筋脈拘攣不能伸、骨髓枯涸等症狀。

▲醫師指出，針灸穴道能改善體內發炎反應，促進血液循環。（照片提供／吳亭萱）

▲醫師指出，針灸穴道能改善體內發炎反應，促進血液循環。（照片提供／吳亭萱）

改善體內發炎反應

肌少症成因也可能是體內慢性發炎所致，因此有些人需要使用黃柏、知母等清熱藥物，改善濕熱濡漬、氣血不運所致的肌少症狀。

另外，針灸穴道也能改善體內發炎反應，像是調節腫瘤壞死因子TNF-α或是介白素IL-6等。針灸除了促進局部血液循環，還可刺激神經活化運動皮質，進而改善肌肉收縮，增加骨骼肌的血流量，提升下肢肌力與肌肉質量。

若想知道是否患有肌少症，不妨先諮詢家醫科，藉由相關檢查詳細評估；如果真有肌少症問題，建議可以尋求中醫科、復健科、營養科協助，利用復健科的肌力鍛鍊，搭配營養補充，再加上中藥、針灸改善氣血循環。

（作者為永和耕莘醫院中醫科醫師）

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