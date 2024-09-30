開學分班新階段 5步驟陪孩子度過挑戰

▲耐心鼓勵和同理陪伴等方式，可以幫助孩子度過開學適應期；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／洪珊

開學1個月了，把孩子送進校門，家長瞬間鬆口氣，但也是另一種煩惱的開始；接不完的老師訊息、紅字滿滿的聯絡簿，以及堆成山的訂正功課簿本。孩子邁入新階段的適應問題，正是家長面臨的開學功課。

環境變動造成情緒焦慮不安

從幼兒園進入小學或是面臨3年級、5年級分班等環境變動，老師仍需時間了解同學狀況，即使有了幼小銜接或鑑定安置的交班，雙方也要時間適應，尤其對學齡前即接受早期療育、發展遲緩的孩子來說，少了治療師、教練的陪伴，小學生活似乎更加挑戰。

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例如：小肌肉無力、精細動作發展遲緩的孩子，寫字歪七扭八；視知覺障礙的孩子可能無法將字寫在田字格中；專注力不佳的孩子容易漏掉老師的重要訊息，或是常常忘了文具、水壺、外套；衝動性高的孩子上課插嘴，容易與同學有肢體衝突；距離感拿捏不好的孩子隨手一揮就打到同學；情緒高漲的孩子面對挫折與挑戰可能放聲大哭、尖叫等。

照顧者可試著從以下方面著手，讓孩子回家能感受到安全感與愛，陪伴孩子度過開學適應期。

●耐心鼓勵：此階段的孩子雖然只相差幾個月，發展就有差距，家長可在孩子完成目標時給予鼓勵，尚無法完成的目標拆解成小步驟一一練習，目標設定由小到大，數週至數月後會發現孩子有驚人的進步。

●同理陪伴：孩子在校可能累積滿滿的挫折和情緒，回到家會有退化、發脾氣等行為變化，這是發展階段的必經過程，照顧者可以同理、陪伴代替指責，孩子適應後就會恢復以往的行為模式。

●避免變化：同時期的頻繁變動會讓孩子情緒更焦慮不安，避免在開學時期增加新的變化，例如分房睡、學習新才藝等。

●規律作息：睡飽、吃好、充好電才能專心迎接學校的挑戰，避免巧克力、奶茶、可樂等含有咖啡因飲料。每天螢幕使用時間限制30分鐘內，可護眼也能讓專注力更好。

●放電紓壓：假日安排體能活動，一方面鍛鍊大肌肉，一方面也可達到舒緩壓力、放電的目的。

適應不良 可到心智科評估

開學3個月後，若孩子仍有很多適應上的問題，建議可至兒童心智科評估，與醫師一起陪伴孩子邁向順利快樂的學校生活。

（作者為台北醫學大學附設醫院精神科醫師）

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