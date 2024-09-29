緩解經前症候群 試試中藥茶飲穴位按摩

▲圖1：手上的婦科穴群和腳上的三陰交穴。（照片提供／林智亨、姜智釗）

文／林智亨、姜智釗

12歲的古同學和媽媽一起走進診間，初經後的這年，週期和血量還沒有太穩定，而且月經來之前很容易因為一點小事就生氣，胸部還會脹脹痛痛，睡眠也不是很安穩，讓正在適應中學生活的她壓力很大，好險之前的婦產科檢查沒有發現器官問題。

研究發現，8成以上生育年齡期的女性曾經抱怨月經前的身體不適，更有至少3成後續被診斷為經前症候群，而青少女的相關研究也有著類似結果。經前症候群是指女性在排卵後的黃體期，因為荷爾蒙、情緒、營養或是體質等原因，出現腹部脹痛、乳房腫痛、疲憊、頭痛、體重增加、情緒起伏、食慾改變、睡眠障礙等許多身心症狀，大多數會在月經前幾天和經行當日最嚴重，在行經期則會逐漸變好。

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古同學的經前症候群在中醫被歸入「經行情志異常」或「經行乳脹」的篇章。根據古同學的四診結果，隨著其月經的不同階段而開立加味逍遙散、酸棗仁湯和清心蓮子飲等方劑的加減處方，主要透過疏肝養心的中藥穩定月經週期，緩解月經來前的不舒服，同時幫助月經順利乾淨結束。

可按手上婦科穴群和腳上三陰交穴

我們也教古同學平時有空可以按摩手上的婦科穴群和腳上的三陰交穴（圖1），還可以適度地飲用含有玫瑰和紅棗的茶品（圖2），都能協助經前症候群的改善。

▲圖2：玫瑰茶飲。（照片提供／林智亨、姜智釗）

除了中藥茶飲和穴位按摩，我們建議古同學的飲食要營養和均衡，避開過多添加物、油脂、鹽巴和糖分的食物選擇，還要重新設定讀書計畫，不要過度熬夜才能保持充足睡眠，並且找喜歡的運動持之以恆，若能每天曬一點太陽會更好。

經過中醫的幫忙，加上日常生活的調整，古同學終於擺脫這幾次月經來前的不適，更不再害怕下次月經的來臨。

（作者皆為桃園市蘆竹區大竹風澤中醫診所醫師）

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