不想氣管重插管 老菸槍3招擺脫呼吸器

▲民眾若出現呼吸困難狀況，經評估後，醫師會採用氣管內插管方式，減輕呼吸壓力。（照片提供／林育生、張倍甄）

文／林育生、張倍甄

66歲的黃阿伯菸齡超過30年，有高血壓病史，近日因呼吸困難，連忙到急診求治，經診斷為心臟衰竭合併呼吸衰竭，需要插管使用呼吸器，並送加護病房治療。但家屬憂心「會不會終生得依賴呼吸器」，所幸訓練患者3招呼吸治療基本功，1週後順利拔管脫離呼吸器，讓阿伯直說：「大口呼吸感覺真好！」

心臟衰竭合併呼吸困難 衛教助拔管

患者經插管穩定呼吸狀況後接受心導管檢查，發現有心臟血管阻塞情形，因此將阻塞處打通並置放塗藥支架，改善心臟缺氧狀況，同時開立利尿劑治療肺部積水問題，再經呼吸器脫離訓練，最終成功拔管。

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其實臨床上經常遇見上述老菸槍合併嚴重心臟衰竭的患者，因病情惡化導致呼吸衰竭，擔心插管後無法脫離呼吸器，或者剛脫離沒多久，就馬上失敗需重新插管，這類心肺功能惡化所引起的呼吸困難患者，往往需要正確的評估與呼吸訓練，才能擺脫呼吸器的拘束。

首先，患者有長期吸菸習慣。菸品內有包括尼古丁、焦油等諸多有害物質，除了會增加心血管阻塞、心臟功能受損的機率，也會損害肺部抵抗力，造成慢性呼吸道發炎，產生痰液，且堆積後不易排出，易造成感染，長期下來導致呼吸道狹窄變形與肺泡破壞，將導致呼吸困難。即使戒菸多年，菸品對肺部造成傷害仍是不可逆的。

學習咳痰與手部運動 與腹式呼吸

因此，除了同時處理心血管方面的問題外，在訓練脫離呼吸器的過程中，會盡量鼓勵患者自主咳痰，並介入簡單的上肢運動，例如雙手伸直向前伸（圖1）、向上伸，反覆執行，每次10到20分鐘，以增加呼吸肌力量，為恢復正常自主呼吸打好基礎。

▲圖1：雙手伸直向前伸。（照片提供／林育生、張倍甄）

等待拔管之後，為避免再次呼吸衰竭重插管，此時也正是最需要衛教時刻，除了原先咳痰技巧與手部運動，也會指導患者採用腹式呼吸（圖2），吸氣時肚子先漲大，吐氣時，肚子再縮小，此種呼吸運動會用到身體許多肌肉，有助於排出氣管中的痰。

▲圖2：腹式呼吸。（照片提供／林育生、張倍甄）

最後則是噘嘴式呼吸（圖3），由鼻子吸氣後，採「圓唇式吐氣」方式緩緩由口吐氣，減少支氣管過早塌陷情形。平時必須經常練習，幫助氣體能夠順利進出呼吸道、增加肺部功能，緩解在呼吸困難時的不適感。

▲圖3：噘嘴式呼吸。（照片提供／林育生、張倍甄）

經反覆練習後，患者不僅順利拔除呼吸器，更降低重插管的風險，但也提醒患者出院回家後，一定要及早戒菸。若平時仍有咳痰喘的情況時，很有可能合併有肺阻塞情形，建議就診胸腔科醫師，經由肺功能檢查協助診斷，並及早介入治療。

（作者分別為亞洲大學附屬醫院胸腔內科主任林育生、呼吸治療師張倍甄）

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