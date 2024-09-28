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烈日趕工 建築工尿出透明圓柱體 急性腎衰竭上身

2024/09/28 05:30

▲預防因天熱缺水的急性腎衰竭，最關鍵的是補充水分，白開水是最佳選擇；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲預防因天熱缺水的急性腎衰竭，最關鍵的是補充水分，白開水是最佳選擇；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／林軒任

54歲蔡先生是國道建築工人，因長時間在戶外工作，經常喝機能飲料解渴，但因為飲水量不足，最近工作時出現全身虛弱症狀，尿液也變深褐色，赴醫檢查發現肌酸酐高達2.3mg／dL，尿液中還出現透明圓柱體，確診為急性腎衰竭，所幸給予點滴及補充大量水分後，蔡先生的腎功能順利於3天內恢復正常。

尿液變深褐色 慎防橫紋肌溶解

腎臟主要負責水分、電解質調節和廢物排出，通常急性腎衰竭是因為腎臟血流不足引起，像是脫水、失血過多、腎病症候群、腎小球疾病、急性腎炎、間質性腎病、腎毒性藥物使用過量、低血壓、心臟衰竭、休克、肝硬化等，都會引起急性腎衰竭。

當人體長時間暴露在高溫環境下，卻未能及時補充水分，就容易出現我們常說的「中暑」的情況，中暑時，人體會大量流失水分和電解質，使腎臟功能受到影響，導致尿量減少、尿液顏色變深，甚至出現噁心嘔吐、發燒、食慾不振、頭痛等症狀。

至於患者的尿液中出現透明圓柱體（hyaline cast），則是急性腎衰竭的一個重要表現，圓柱體是由尿液中的蛋白質、細胞碎片等凝結而成的管狀物質，通常附著在腎小管內壁，在正常情況下，少量的透明圓柱體是正常的生理現象，但若短期內數量明顯增加，則可能代表腎臟受到損害，此外，尿液中出現深色甚至像可樂一樣的顏色，也可能是橫紋肌溶解造成急性腎衰竭。

▲患者的尿液中出現透明圓柱體（hyaline cast）。（照片提供／林軒任）

▲患者的尿液中出現透明圓柱體（hyaline cast）。（照片提供／林軒任）

口渴應喝白開水 才能有效解渴

與慢性腎臟病不同的是，大部分急性腎衰竭若在發病初期快速診斷與治療，通常都能恢復正常，例如蔡先生因體內水分流失引起急性腎衰竭，經過注射點滴和補充大量水分，腎功能順利恢復，但若是經過一般治療仍無法改善，就得暫時經由透析治療取代失去的腎功能，待治療後腎功能恢復正常，才能擺脫透析治療。

提醒民眾，要預防因天熱缺水的急性腎衰竭，最關鍵的是補充水分。飲料通常含有大量糖分，喝多可能罹患第2型糖尿病，也可能造成急性腎衰竭，建議口渴時盡量喝白開水，才能有效解渴，若出現尿量驟減同時合併尿量變深色等症狀，也要儘速赴醫檢查，並接受治療，才能挽回腎臟功能。

（作者為亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任）

▲醫師提醒，口渴時盡量喝白開水，才能有效解渴。（照片提供／林軒任）

▲醫師提醒，口渴時盡量喝白開水，才能有效解渴。（照片提供／林軒任）

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