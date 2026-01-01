健康網》研究：鎂可影響維生素D作用 專家：可多吃深綠色葉菜補鎂

研究指出，鎂可能是影響維生素D發揮作用的關鍵因素，因此，專家建議，想從食物中攝取鎂，不妨多吃深綠色葉菜類、豆類等食物；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕一項研究指出，鎂可能是影響維生素D發揮作用的關鍵因素。食農專家韋恩引研究指出，補充鎂能在維生素D不足的人身上提高其濃度，卻會在原本維生素D偏高的人身上降低其數值，顯示鎂具有「調節」而非單向提升的效果。他建議，想從食物中攝取鎂，不妨多吃深綠色葉菜類、豆類、全穀類、黑巧克力等食物。

韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文分享，這項研究來自美國范德堡英格拉姆癌症中心（Vanderbilt-Ingram Cancer Center）的最新隨機對照試驗，這項研究刊登於《美國臨床營養學期刊》的最新研究，為長期以來圍繞維生素D與大腸直腸癌及其他慢性疾病之間關係的爭論，提供了更清楚的解釋。

請繼續往下閱讀...

這項臨床試驗揭示了重要的新觀點：鎂並非單純讓所有人的維生素D都上升。相反地，它似乎扮演了平衡調節的角色，能降低原本維生素D偏高者的濃度。這是首次有臨床證據顯示，鎂可能有助於將維生素D維持在較理想的範圍內，而不只是單向「補越多越好」，這對降低與維生素D失衡相關的疾病風險，可能相當關鍵。

這項研究帶來的重要啟示是，當維生素D補充效果不如預期時，問題不一定出在劑量，而可能出在營養「協同因子」是否齊全。單獨補充維生素D，卻忽略鎂的狀態，可能導致體內代謝通路無法順利運作，使補充效果大打折扣。這也提醒，未來在解讀維生素D與疾病風險的研究結果時，應將鎂納入考量，否則容易低估或誤判維生素D的影響。

韋恩提醒，對個人而言，行動上的關鍵不只是「要不要補充維生素D」，而是「是否同時確保鎂的充足攝取」。若血液檢測顯示維生素D偏低，卻在補充後仍無明顯改善，應回頭檢視日常飲食中鎂的來源是否不足，或與醫療專業人員討論是否需要調整整體營養策略，而非一味提高維生素D劑量。

如何能從食物中攝取鎂？韋恩建議，富含鎂的食物包括菠菜、羽衣甘藍、芥藍、大麥若葉、青汁等深綠色葉菜類，與豆類、全穀類、黑巧克力、油脂較豐富的魚類（如鮭魚）、堅果以及酪梨等。

韋恩補充說明，體內有超過300種的酵素必須要有鎂的參與才能運作，所以調節血糖、促進正常的血壓都需要足夠的鎂來維持。鎂尤其對心理面也大有幫助，不但可以安定神經，還可以對抗焦慮，舒緩心情，預防偏頭痛，以至於幫助睡眠。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法