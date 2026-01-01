自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》研究：鎂可影響維生素D作用 專家：可多吃深綠色葉菜補鎂

2026/01/01 14:03

研究指出，鎂可能是影響維生素D發揮作用的關鍵因素，因此，專家建議，想從食物中攝取鎂，不妨多吃深綠色葉菜類、豆類等食物；示意圖。（圖取自photoAC）

研究指出，鎂可能是影響維生素D發揮作用的關鍵因素，因此，專家建議，想從食物中攝取鎂，不妨多吃深綠色葉菜類、豆類等食物；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕一項研究指出，鎂可能是影響維生素D發揮作用的關鍵因素。食農專家韋恩引研究指出，補充鎂能在維生素D不足的人身上提高其濃度，卻會在原本維生素D偏高的人身上降低其數值，顯示鎂具有「調節」而非單向提升的效果。他建議，想從食物中攝取鎂，不妨多吃深綠色葉菜類、豆類、全穀類、黑巧克力等食物。

韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文分享，這項研究來自美國范德堡英格拉姆癌症中心（Vanderbilt-Ingram Cancer Center）的最新隨機對照試驗，這項研究刊登於《美國臨床營養學期刊》的最新研究，為長期以來圍繞維生素D與大腸直腸癌及其他慢性疾病之間關係的爭論，提供了更清楚的解釋。

這項臨床試驗揭示了重要的新觀點：鎂並非單純讓所有人的維生素D都上升。相反地，它似乎扮演了平衡調節的角色，能降低原本維生素D偏高者的濃度。這是首次有臨床證據顯示，鎂可能有助於將維生素D維持在較理想的範圍內，而不只是單向「補越多越好」，這對降低與維生素D失衡相關的疾病風險，可能相當關鍵。

這項研究帶來的重要啟示是，當維生素D補充效果不如預期時，問題不一定出在劑量，而可能出在營養「協同因子」是否齊全。單獨補充維生素D，卻忽略鎂的狀態，可能導致體內代謝通路無法順利運作，使補充效果大打折扣。這也提醒，未來在解讀維生素D與疾病風險的研究結果時，應將鎂納入考量，否則容易低估或誤判維生素D的影響。

韋恩提醒，對個人而言，行動上的關鍵不只是「要不要補充維生素D」，而是「是否同時確保鎂的充足攝取」。若血液檢測顯示維生素D偏低，卻在補充後仍無明顯改善，應回頭檢視日常飲食中鎂的來源是否不足，或與醫療專業人員討論是否需要調整整體營養策略，而非一味提高維生素D劑量。

如何能從食物中攝取鎂？韋恩建議，富含鎂的食物包括菠菜、羽衣甘藍、芥藍、大麥若葉、青汁等深綠色葉菜類，與豆類、全穀類、黑巧克力、油脂較豐富的魚類（如鮭魚）、堅果以及酪梨等。

韋恩補充說明，體內有超過300種的酵素必須要有鎂的參與才能運作，所以調節血糖、促進正常的血壓都需要足夠的鎂來維持。鎂尤其對心理面也大有幫助，不但可以安定神經，還可以對抗焦慮，舒緩心情，預防偏頭痛，以至於幫助睡眠。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中