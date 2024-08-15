脖子黑黑髒髒洗不掉 陸地樣皮膚病作怪

陸地樣皮膚病的特色是可以用酒精擦拭掉病灶；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／王綺嫻

葉先生（化名）帶著讀幼稚園的小孩來就醫。2個月前，小女孩的脖子出現許多摸起來粗糙的小黑點，使用醫師開立的濕疹藥膏都沒有效果，範圍漸漸擴大，皮膚粗糙程度加劇，於是來醫院掛號求診。

爸爸說：「醫師，這不是洗不乾淨喔，我們有認真洗澡，但是都洗不掉。」

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檢查發現，棕黑色丘疹分佈在整圈脖子的脖紋皺摺處（圖1與圖2），丘疹旁有正常的皮膚。用皮膚鏡檢查，棕色多角形的丘疹順著皮紋分佈，顏色深淺不一，厚度也稍有不同（圖3）。

圖1：棕黑色丘疹分佈於後頸部。（照片提供／王綺嫻）

圖2：棕黑色丘疹分佈於脖子側面皺摺處。（照片提供／王綺嫻）

圖3：皮膚鏡檢查可見棕色多角形丘疹順著皮紋分佈。（照片提供／王綺嫻）

我拿出酒精棉。爸爸說：「醫師，這個疹子搓不下來，我太太幫她洗澡的時候，用肥皂洗，用毛巾搓都搓不掉。」我用酒精棉擦拭後頸部的丘疹，擦過的地方，疹子就消失了，並告訴他：「這是陸地樣皮膚病。」

病灶可用酒精擦除 與衛生習慣無關

「陸地樣皮膚病」由Duncan醫師在1987年首度發表。此疾病命名由來，是因為病灶的外觀看起來像被曬乾的土塊。

陸地樣皮膚病的臨床表現包括片狀棕色或灰黑色的斑塊，或是像塵土一般的小丘疹。皮膚表面為平滑、疣狀或乳突狀突起。皮疹分佈為線狀或網狀，有病灶的部分和正常皮膚互相交雜。

此疾病常見於孩童，常發生於頸部、臉部、軀幹、腳踝及肚臍周圍，也有可能同時有兩處以上的病灶。好發於皮膚乾燥及異位性皮膚炎患者，此病和衛生習慣沒有關係。

正常皮膚角質化的過程是從表皮最內部的基底層開始，基底細胞開始進行分化，到表皮最外層的角質層，堆積的角質隨之脫落代謝。

用力搓洗或使用類固醇 會惡化病情

陸地樣皮膚病患者的角質層代謝出現異常，堆積的角質無法順利脫落，導致皮膚油脂堆積以及表皮黑色素增加，病灶外觀呈現黑黑髒髒的變化。用力搓洗病灶或使用類固醇藥膏，會破壞皮膚屏障功能，惡化病情。

治療部分可以使用70％的酒精或是異丙醇擦拭病灶（圖4），或配合尿素、水楊酸等藥物去除無法順利代謝的角質。

（作者為恩主公醫院皮膚科暨美容醫學中心主任）

圖4：治療過後，皮膚恢復光滑及正常膚色。（照片提供／王綺嫻）

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