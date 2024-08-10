電影「睡人」真實版 呆滯型僵直症 高雄長庚創新療法清醒好轉

23歲男病患突然出現不吃不動、姿勢怪異、意識不清、對外界沒反應，經治療後清醒好轉。（高雄長庚醫院提供）

記者黃良傑／高雄報導

男星勞勃狄尼諾飾演的電影「睡人」（Awakenings）中的腦炎青少年，令影迷印象深刻，高雄長庚醫院也成功治療了相同的僵直性病人（catatonia），病患是23歲男性，突然出現不吃不動、姿勢怪異、意識不清、對外界沒反應，由家人送至高雄長庚精神科門診，診療確認是思覺失調症合併解構呆滯型僵直症，即時開立治療針劑，使病人清醒好轉。

高雄長庚醫院精神科主治醫師黃條來診療發現，病患是思覺失調症合併解構呆滯型僵直症，呈現的狀況稱為僵直症狀，常常會合併發生在各類疾病中。

請繼續往下閱讀...

1天內解除逾8成僵直狀態

黃條來指出，造成呆滯型僵直症的可能原因包括精神疾病（如：憂鬱症、躁鬱症、思覺失調症）、神經內科疾病、內外科等都有可能，即時開立lorazepam針劑，病人清醒好轉，後續門診持續追蹤治療，目前該針劑仍屬健保用藥，可以1天內快速解除病人的僵直狀態。

「呆滯型僵直症」的病人呈現僵直症狀，常會合併發生在各類疾病中，台中日前也有1位僵直症患者，經了解是低血糖的病人，引起社區的騷動。

黃條來率領的團隊共治療過約200位僵直症病人，1天內解除8成以上的僵直狀態，高雄長庚醫院最近5年來，也研究了43名僵直症患者（重憂鬱症9人、思覺失調症29人、5位內外科重症病人），治療成效也都不錯，病人可以眼神不再呆滯，甚至可以口頭對話、寫出自己的名字，也有情感的表露；精神科醫師與各專科醫師共同合作，幫助病人解除他們禁錮的心靈，同時也讓病人得到有效治療的機會。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法