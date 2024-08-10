久坐傷身易早逝 英國期刊：喝咖啡或可減緩

研究發現，喝咖啡可抵銷久坐風險，降低早逝機會；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源／shutterstock）

文／柯俊銘

您常久坐不動嗎？別以為長時間坐著才算是。世界衛生組織發布的《2020年身體活動和久坐行為指南》提示，只要在清醒下從事的活動消耗熱量有限，比方說躺著玩手機、窩在沙發追劇或開車通勤等都屬之。

以往文獻證實，久坐不動會提高罹患心臟病、中風、糖尿病、失智症及癌症等非傳染性疾病的風險，堪稱「最溫柔的慢性自殺」。

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而一份最近發表在知名期刊《英國醫學會·公共衛生》（BMC Public Health）的報告指出，喝咖啡似乎可緩解久坐的負面影響，降低早逝機會。

該研究由中國江蘇大學公共衛生學院教授李冰燕（Bingyan Li）所主持，其領導的團隊針對美國一項名為「全國健康和營養調查」（NHANES）所獲數據進行整理，目的在探討久坐、喝咖啡和早逝之間的關聯性。

現代人常因玩手機而久坐不動。（照片提供／柯俊銘）

每日2杯咖啡 死亡風險降33％

參與這項調查的個案達萬餘人，起初都需接受訪談，提供每日久坐時間和咖啡飲用量等資料。追蹤13年後，最終有945人過世。

統計發現，久坐時間越長，早逝風險也會上升。像是和每天久坐時間低於4小時的人相比，逾8小時者的全因死亡風險增加46%，因心血管疾病死亡的風險更是增加79%。

另外，隨著咖啡攝取量增加，早逝風險也會下降。像是和不喝咖啡的人相比，每天喝2杯咖啡以上者的全因死亡風險下降33％，因心血管疾病死亡的風險更是下降54%。

值得注意的是，久坐和早逝風險的關聯僅存於不喝咖啡的人；有喝咖啡的人，更長時間的久坐並不會增加早逝風險。而既喝咖啡又減少久坐，保健效益會更大，例如每天久坐逾6小時且不喝咖啡者，全因死亡風險是每天久坐少於6小時且有喝咖啡者的1.58倍。

咖啡當中的化合物具抗氧化和減少發炎反應的特性。（照片提供／柯俊銘）

咖啡富含活性物質 抗氧化降發炎

探究原由，研究者表示，咖啡富含生物活性物質，抗氧化和減少發炎反應的特性也許是能抵銷久坐風險的關鍵。

雖說喝咖啡或可延長久坐族的壽命，但專家提醒仍要適可而止，每天2-3杯就好。若本身有骨質疏鬆、腸胃疾病或慢性失眠等問題者，還是少碰為宜。

（作者為公職臨床心理師）

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