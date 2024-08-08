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愛折手指關節莫名腫大 罕病指部厚皮症上身
記者翁聿煌／新北報導
22歲余姓大學生從小有折手指的習慣，前陣子左手中指及無名指關節莫名腫大卻不會痛，沒影響活動或其他不適，就醫檢查拍攝X光，確認骨骼沒問題，抽血檢查排除關節炎或免疫疾病可能性，皮膚科醫師根據患部特徵，診斷為極少見的「指部厚皮症」，每2週實施一次局部類固醇注射治療，4個月來關節已明顯消腫。
全球案例不到150例
台北慈濟醫院皮膚科醫師吳若薇指出，「指部厚皮症」是一種罕見病症，目前全球案例報告少於150例，臨床表現為手部近端的指間關節側邊出現軟組織腫脹增厚情形，且好發於食指、中指、無名指，較少發生在大拇指與小指。
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吳若薇表示，好發族群以青少年和年輕男性為主，男女的發生率為4比1，發病確切原因尚無定論，但部分文獻指出，可能與手部關節反覆的機械性刺激有關，如習慣性折手指、從事打字工作、某些運動員或音樂家等需要大量運用指關節，多數患者不會出現不適症狀，只有少數人會關節疼痛。
她指出，指部厚皮症必須先抽血排除關節炎、自體免疫疾病及新陳代謝疾病，同時透過手部X光確認骨頭有無病變，治療必須先請病人停止反覆的機械性刺激，再於病灶注射局部類固醇，必要時用外科手術切除腫脹部位。由於全球案例稀少，現有文獻資料未提及此疾病能否完全治癒，以余姓大學生為例，局部治療僅4個月就明顯消腫，目前持續治療中。
吳若薇提及，「指部厚皮症」是良性且相對穩定的疾病，即便沒有治療也不會發展成嚴重的關節損傷、病變或造成活動受限；對病人而言，腫脹的手指外觀是最大的困擾，提醒民眾避免養成折手指的習慣，若工作需要大量使用指關節，建議適度休息，以免頻繁刺激手部關節。
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