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當心病從口入 假牙不當清潔恐滿嘴細菌

2024/08/08 05:30

▲不少銀髮族常誤以為假牙不會壞、不需要保養，專家提醒，輕忽假牙清潔可能導致病從口入。（記者邱芷柔攝）

▲不少銀髮族常誤以為假牙不會壞、不需要保養，專家提醒，輕忽假牙清潔可能導致病從口入。（記者邱芷柔攝）

記者邱芷柔／台北報導

台灣即將邁入超高齡社會，配戴活動式假牙人口跟著增加，然而不少銀髮族常誤以為假牙不會壞、不需要保養，專家提醒，輕忽假牙清潔可能導致病從口入，應打破迷思，建立正確的假牙清潔知識。

國立陽明交通大學牙醫學院特聘教授許明倫指出，假牙清潔不當會導致食物殘渣堆積滋生牙菌斑，引發口臭、牙床發炎、牙周病，甚至引起吸入性肺炎、刺激性心臟內膜炎等全身性疾病。

假牙清潔劑 每週至少浸泡一次

許明倫表示，清潔假牙時，應先將假牙取下並放在容器中清潔，根據產品說明書建議浸泡約5分鐘，再以清水沖洗並搭配軟毛牙刷清潔，建議每週至少浸泡一次，亦可天天使用。而市售假牙清潔產品多元，有粉狀、膏狀、錠狀等包裝，民眾可依個人需求選擇。

漱口水、鹽水無效 反損壞假牙質地

常見的清潔假牙迷思像是咀嚼假牙清潔錠後再漱口效果快又好、使用熱水浸泡假牙清潔錠、重複使用假牙浸泡液。許明倫說，實際上假牙清潔錠可能含有強氧化劑，不可放入口中咀嚼、漱口或吞食，而熱水可能使假牙材料變性或變形，應使用常溫或冷水，使用後的浸泡液已無清潔、殺菌效果，應立即丟棄。

值得注意的是，活動式假牙不能用一般牙膏牙刷清潔，也不應以漱口水或鹽水取代假牙清潔劑。許明倫強調，假牙的堅硬度不如真牙，市售牙膏中的研磨粒子會損傷假牙表面，反而讓細菌更易卡在假牙刮痕上，此外，鹽水和漱口水無法有效清潔且可能損壞假牙質地；他也提醒，除了咀嚼面，假牙貼合口腔的組織面也容易殘留食物殘屑，需特別清潔。

食藥署醫療器材及化粧品組代理科長黃孟萍指出，選購假牙清潔錠應遵循「一認、二用、三會用」原則，購買時確認外盒標示醫療器材許可字號，使用前詳閱說明書，才能正確使用。她也提醒，假牙清潔錠可能含有過硫酸鹽成分，幫助清潔及漂白假牙，但也可能造成過敏反應，如配戴假牙後出現刺激感、疹子、呼吸問題等症狀，應立即將假牙移除並向醫師諮詢。

▲許明倫教授指出，假牙清潔不當恐引發口臭、牙床發炎、牙周病，甚至引起吸入性肺炎、刺激性心臟內膜炎等全身性疾病。（記者邱芷柔攝）

▲許明倫教授指出，假牙清潔不當恐引發口臭、牙床發炎、牙周病，甚至引起吸入性肺炎、刺激性心臟內膜炎等全身性疾病。（記者邱芷柔攝）

▲食藥署醫療器材及化粧品組代理科長黃孟萍指出，選購假牙清潔錠應遵循「一認、二用、三會用」原則。（記者邱芷柔攝）

▲食藥署醫療器材及化粧品組代理科長黃孟萍指出，選購假牙清潔錠應遵循「一認、二用、三會用」原則。（記者邱芷柔攝）

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