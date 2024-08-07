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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

頻繁進出冷氣房 血壓不穩？定期量測 防中風、心肌梗塞

2024/08/07 05:30

▲夏季不可輕忽血壓變化，應依722原則量血壓；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲夏季不可輕忽血壓變化，應依722原則量血壓；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者林惠琴／台北報導

中風、心肌梗塞不是秋冬專屬疾病，振興醫院心臟血管內科主治醫師劉怡凡表示，夏季頻繁進出室內冷氣房與室外炎熱環境，也會因血管不斷收縮與擴張，造成血壓不穩定，加上天熱水分容易流失，若無適時補充，造成血液濃稠，導致血壓升高，就增加中風、心肌梗塞機率，提醒民眾落實血壓「3C管理」。

劉怡凡指出，根據國民健康署的資料，全台約1/4人口有高血壓問題，65歲以上的長者更高達2/3。高血壓是造成中風、心血管疾病、腎臟病及視網膜病變的高危險因子，會導致中風、心肌梗塞，除了秋冬外，夏季也會影響血壓變化。

劉怡凡說明，18歲以上至少1年測量1次血壓，40歲以上應定期測量血壓，由於高血壓與遺傳有很大的關聯性，有家族病史的民眾更應注意血壓變化。

遵722原則 並採「3C管理」

針對血壓量測原則，劉怡凡指出，可參考台灣高血壓學會所提倡的「722原則」，即連續測量7天、1天測量2回（起床後及入睡前各1回）、每回測量2次（間隔1分鐘測量），並建議測量前30至60分鐘不宜激烈運動、抽菸、洗澡或食用含咖啡因食物，安靜坐著休息10至15分鐘左右後再測量。

劉怡凡強調，血壓也要「3C管理」，包含Check：規律測量血壓，每日固定時段量測血壓；Change：改變生活習慣，建立良好飲食與生活習慣；Control：控制血壓，遵循醫囑規律服藥及定時回診追蹤。

劉怡凡指出，對於維持心血管與腎臟健康來說，血壓控制非常重要，藥物治療與健康的生活型態也都是維持血壓平穩的重要因子。如有任何三高及心血管疾病的問題，建議至心臟科門診進一步諮詢及檢查，正確面對疾病。

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