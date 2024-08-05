中重度異位性皮膚炎 健保精準治療大幅改善

▲異位性皮膚炎病友協會鼓勵病友透過醫病共享決策制定個人最佳治療方案。 （異位性皮膚炎病友協會提供）

記者林惠琴／台北報導

5歲起就飽受異位性皮膚炎所苦的何先生，20多年來也與氣喘、過敏性鼻炎共處，長期對抗「過敏3兄弟」，而皮膚大面積掉屑、破皮、流血、化膿反覆發生，讓他痛苦難耐，也造成心理嚴重負擔，所幸隨著健保給付口服小分子標靶藥後，症狀改善不少。

近30萬人罹患 兒少占比逾16%

異位性皮膚炎病友協會理事長、台大醫院皮膚部主治醫師朱家瑜表示，據健保資料庫統計，全台近30萬人罹患異位性皮膚炎，約占全人口1.28%，兒童與青少年更可達16%以上。

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朱家瑜指出，此非單純皮膚問題，而是遺傳與環境間複雜的交互作用，觸發週期性免疫反應失調的慢性疾病，患者容易面臨癢、抓、更癢的惡性循環。

朱家瑜提到，部分患者病情延續到青少年與成人，10歲以上有高達37％屬於中度與重度，1年會面臨3、4次嚴重發作，1次就持續好幾個月。因為無法根治，需終生用藥控制，病人除了嚴重的生理症狀，也影響就學、就業與人際關係。

朱家瑜指出，過去20年的傳統治療，對中重度患者效果有限，導致服藥意願與順從度低落，甚至放棄治療或誤用偏方造成病情惡化。目前傳統治療主要是口服免疫調節劑及照光治療，有機會達到最高6成的皮膚外觀改善。

新型口服小分子標靶藥療效佳

不過，朱家瑜說明，現在中重度患者使用2種以上傳統口服免疫調節劑各3個月以上，且經過持續照光治療3個月以上，仍無法改善症狀且維持較嚴重狀態的患者，可由醫師申請健保給付新型口服標靶小分子藥物及生物製劑治療，療效較佳。

朱家瑜強調，近年有越來越多像何先生的病友，在接受健保給付的精準治療後，皮膚狀況顯著改善。他鼓勵病友別因一時治療無效而喪失信心，可透過醫病共享決策制定個人最佳治療方案，改善生活品質。

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