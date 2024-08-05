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中重度異位性皮膚炎 健保精準治療大幅改善
記者林惠琴／台北報導
5歲起就飽受異位性皮膚炎所苦的何先生，20多年來也與氣喘、過敏性鼻炎共處，長期對抗「過敏3兄弟」，而皮膚大面積掉屑、破皮、流血、化膿反覆發生，讓他痛苦難耐，也造成心理嚴重負擔，所幸隨著健保給付口服小分子標靶藥後，症狀改善不少。
近30萬人罹患 兒少占比逾16%
異位性皮膚炎病友協會理事長、台大醫院皮膚部主治醫師朱家瑜表示，據健保資料庫統計，全台近30萬人罹患異位性皮膚炎，約占全人口1.28%，兒童與青少年更可達16%以上。
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朱家瑜指出，此非單純皮膚問題，而是遺傳與環境間複雜的交互作用，觸發週期性免疫反應失調的慢性疾病，患者容易面臨癢、抓、更癢的惡性循環。
朱家瑜提到，部分患者病情延續到青少年與成人，10歲以上有高達37％屬於中度與重度，1年會面臨3、4次嚴重發作，1次就持續好幾個月。因為無法根治，需終生用藥控制，病人除了嚴重的生理症狀，也影響就學、就業與人際關係。
朱家瑜指出，過去20年的傳統治療，對中重度患者效果有限，導致服藥意願與順從度低落，甚至放棄治療或誤用偏方造成病情惡化。目前傳統治療主要是口服免疫調節劑及照光治療，有機會達到最高6成的皮膚外觀改善。
新型口服小分子標靶藥療效佳
不過，朱家瑜說明，現在中重度患者使用2種以上傳統口服免疫調節劑各3個月以上，且經過持續照光治療3個月以上，仍無法改善症狀且維持較嚴重狀態的患者，可由醫師申請健保給付新型口服標靶小分子藥物及生物製劑治療，療效較佳。
朱家瑜強調，近年有越來越多像何先生的病友，在接受健保給付的精準治療後，皮膚狀況顯著改善。他鼓勵病友別因一時治療無效而喪失信心，可透過醫病共享決策制定個人最佳治療方案，改善生活品質。
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