切除子宮肌瘤10個月 40歲女好孕到

▲蔣執予醫師建議有經痛、經血量大，或是不孕等問題時，可以就醫檢查。（照片提供／蔣執予）

文／蔣執予

▲子宮肌瘤切除前後。（照片提供／蔣執予）

一名40歲的女病患，結婚5年多都未受孕，加上每次經血量都很大，需要包尿布，造成生活的困擾，經過檢查，發現約有2顆分別為10公分和6公分的子宮肌瘤，壓迫到子宮內膜，由於病患想要懷孕，經過醫病溝通，建議切除肌瘤，約1小時的手術，順利切除，病患5天後出院，1-2週就可以正常生活。術後10個月後成功自然懷孕，並且順利生下女寶寶。

如果女性發現有不孕的問題，建議先到婦產科做檢查，子宮肌瘤如果長在黏膜下，或壓迫到子宮內膜，會造成不孕。但假如子宮肌瘤生長在子宮漿膜下，比較不會影響懷孕。所以，要看子宮肌瘤的大小和位置，決定是不是要切除肌瘤，不一定每一位病患都要做切除的手術。

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依肌瘤大小和位置 決定要不要切除

子宮肌瘤基本上是良性的瘤，不會癌化，問題是子宮會有惡性肉瘤，肉瘤和肌瘤在超音波上面比較難區分，但肉瘤長得非常快，邊緣非常不規則，出血量大，容易癌化，所以，還是建議有肌瘤要定期追蹤。

子宮肌瘤大部分和遺傳和基因有關，主要跟雌激素增加有關，日常生活中很難預防肌瘤的生長。

子宮肌瘤常見在年輕族群，20到30歲左右，建議有症狀要來婦產科做檢查，例如經痛、經血量大，或是不孕等，不要攝取過多的雌激素，例如月經結束會喝四物湯，或是為了豐胸吃蜂王乳等，比較高劑量的雌激素，比較容易造成子宮肌瘤生長速度太快。

子宮肌瘤術後半年後再懷孕比較好，因為子宮的傷口需要時間癒合，如果，手術完馬上懷孕，增加懷孕後子宮破裂的風險。另外，因為自然產會用藥讓子宮密集收縮，過程中會有子宮破裂風險，因此，進行子宮肌瘤手術的病患，未來懷孕也會進行剖腹生產。

建議有經痛、經血量大，或是不孕等問題時，應就醫檢查，也不要攝取過多的雌激素。

（作者為中國醫藥大學新竹附設醫院婦產科醫師）

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