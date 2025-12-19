「還能說話嗎」喉癌男拒全喉切除 精準治療助重拾「聲」機

歷經半年療程，潘先生生活重回正軌。（國軍台中總醫院提供）

〔記者許國楨／台中報導〕「醫師，我還有機會說話嗎？」68歲潘先生在得知喉癌復發時，心中最深的恐懼不是疼痛或療程，而是原醫院建議的「全喉切除」手術，這項治療雖能根除腫瘤，卻意味著他將永遠失去聲音，從此無法自然開口與人交談，習以為常的日常溝通，瞬間成了遙不可及的奢望。

在萬念俱灰之際，潘先生抱著最後希望轉診至國軍台中總醫院，耳鼻喉科醫師賴文森詳細檢視影像與病況後，發現腫瘤雖位處關鍵部位，但仍保有「保留喉部功能」的治療空間，隨即啟動癌症中心多專科團隊，整合耳鼻喉科、放射腫瘤科及影像醫學科，為潘先生量身擬定治療策略。

團隊最終決定跳脫傳統大範圍切除手術，改採「真光刀」精準放射治療，搭配免疫抗癌藥物，雙管齊下對抗癌細胞，賴文森醫師指出，全喉切除後，病友需依賴發聲器或重新學習食道語，不僅學習困難，也常因溝通不便而逐漸封閉自我，而精準放療可有效鎖定腫瘤、降低對正常組織傷害，兼顧治療成效與生活品質。

歷經半年療程，潘先生迎來令人振奮的好消息。最新正子斷層掃描顯示，腫瘤已完全消失，喉部功能成功保留，說話清晰自然，生活幾乎回到罹病前狀態。潘先生感動地說：「能再次聽見自己的聲音，真的像重生一樣。」

賴文森也強調，現代癌症治療已從「犧牲器官換生命」，走向「保留功能、守住尊嚴」，喉部不僅是發聲器官，更關乎病友的自信展現與人際互動，提醒民眾平時就應注意身體情況及早發現問題，在初期就解決病灶。

