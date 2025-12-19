自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

「還能說話嗎」喉癌男拒全喉切除 精準治療助重拾「聲」機

2025/12/19 15:29

歷經半年療程，潘先生生活重回正軌。（國軍台中總醫院提供）

歷經半年療程，潘先生生活重回正軌。（國軍台中總醫院提供）

〔記者許國楨／台中報導〕「醫師，我還有機會說話嗎？」68歲潘先生在得知喉癌復發時，心中最深的恐懼不是疼痛或療程，而是原醫院建議的「全喉切除」手術，這項治療雖能根除腫瘤，卻意味著他將永遠失去聲音，從此無法自然開口與人交談，習以為常的日常溝通，瞬間成了遙不可及的奢望。

在萬念俱灰之際，潘先生抱著最後希望轉診至國軍台中總醫院，耳鼻喉科醫師賴文森詳細檢視影像與病況後，發現腫瘤雖位處關鍵部位，但仍保有「保留喉部功能」的治療空間，隨即啟動癌症中心多專科團隊，整合耳鼻喉科、放射腫瘤科及影像醫學科，為潘先生量身擬定治療策略。

團隊最終決定跳脫傳統大範圍切除手術，改採「真光刀」精準放射治療，搭配免疫抗癌藥物，雙管齊下對抗癌細胞，賴文森醫師指出，全喉切除後，病友需依賴發聲器或重新學習食道語，不僅學習困難，也常因溝通不便而逐漸封閉自我，而精準放療可有效鎖定腫瘤、降低對正常組織傷害，兼顧治療成效與生活品質。

歷經半年療程，潘先生迎來令人振奮的好消息。最新正子斷層掃描顯示，腫瘤已完全消失，喉部功能成功保留，說話清晰自然，生活幾乎回到罹病前狀態。潘先生感動地說：「能再次聽見自己的聲音，真的像重生一樣。」

賴文森也強調，現代癌症治療已從「犧牲器官換生命」，走向「保留功能、守住尊嚴」，喉部不僅是發聲器官，更關乎病友的自信展現與人際互動，提醒民眾平時就應注意身體情況及早發現問題，在初期就解決病灶。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中