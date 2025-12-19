健康網》耳朵痛竟跟癌症有關？ 耳鼻喉科醫解析可能原因

專家指出，耳朵痛不一定是耳朵有問題，民眾要小心背後有可能是3大元凶；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多民眾曾有耳朵痛的經驗，會直覺地認為是耳朵出了問題。然而，耳鼻喉科醫師陳亮宇指出，耳朵痛不一定是耳朵有問題，民眾要小心背後有可能是3大元凶，甚至有可能是癌症的前兆。

現代生活壓力大，民眾有時覺得耳朵深處刺痛、悶悶的，有可能以為是自己的耳屎太多。陳亮宇在臉書粉專「陳亮宇醫師 / 陳亮宇耳鼻喉科診所」透過影片分享，如果民眾有「熬夜壓力大」或「單邊耳鳴」的症狀產生耳朵痛，不一定是耳朵的問題。他分析，可能是以下3項原因：

請繼續往下閱讀...

第1個：顳顎關節炎

壓力大，睡覺會磨牙，喜歡吃硬的食物，都會造成顳顎關節炎，導致耳朵痛。

第2個：鼻咽癌

鼻咽癌影響耳咽管道通暢度，造成中耳積水，會讓耳悶、耳脹、耳朵痛。

第3個：扁桃腺發炎

耳朵與扁桃腺的神經同一條，喉嚨痛也會引起耳朵痛。

尤其，顳顎關節炎容易在一開始時徵兆不明，陳亮宇曾在臉書表示，顳顎關節炎在臨床門診中，最常被病人誤以為耳朵痛是耳朵本身發炎引起的。顳顎關節屬於咀嚼系統的一部分，位置正好在人體的外耳道前方，除了關節本身以外也包含周邊肌肉，所以一旦發炎時不僅會在耳前方出現疼痛，有時還會延伸到頭部、臉部、脖子等處。另外，有些人會有耳悶，或是耳鳴症狀。

什麼情況會造成顳顎關節發炎呢？他表示，主要原因有：牙齒咬合不正、過度只使用某一側咬嚼東西、睡覺磨牙、喜歡吃質地堅硬的食物，以及因壓力情緒不自覺咬緊牙關等因素所致。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法