自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》耳朵痛竟跟癌症有關？ 耳鼻喉科醫解析可能原因

2025/12/19 16:16

專家指出，耳朵痛不一定是耳朵有問題，民眾要小心背後有可能是3大元凶；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家指出，耳朵痛不一定是耳朵有問題，民眾要小心背後有可能是3大元凶；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多民眾曾有耳朵痛的經驗，會直覺地認為是耳朵出了問題。然而，耳鼻喉科醫師陳亮宇指出，耳朵痛不一定是耳朵有問題，民眾要小心背後有可能是3大元凶，甚至有可能是癌症的前兆。

現代生活壓力大，民眾有時覺得耳朵深處刺痛、悶悶的，有可能以為是自己的耳屎太多。陳亮宇在臉書粉專「陳亮宇醫師 / 陳亮宇耳鼻喉科診所」透過影片分享，如果民眾有「熬夜壓力大」或「單邊耳鳴」的症狀產生耳朵痛，不一定是耳朵的問題。他分析，可能是以下3項原因：

第1個：顳顎關節炎

壓力大，睡覺會磨牙，喜歡吃硬的食物，都會造成顳顎關節炎，導致耳朵痛。

第2個：鼻咽癌

鼻咽癌影響耳咽管道通暢度，造成中耳積水，會讓耳悶、耳脹、耳朵痛。

第3個：扁桃腺發炎

耳朵與扁桃腺的神經同一條，喉嚨痛也會引起耳朵痛。

尤其，顳顎關節炎容易在一開始時徵兆不明，陳亮宇曾在臉書表示，顳顎關節炎在臨床門診中，最常被病人誤以為耳朵痛是耳朵本身發炎引起的。顳顎關節屬於咀嚼系統的一部分，位置正好在人體的外耳道前方，除了關節本身以外也包含周邊肌肉，所以一旦發炎時不僅會在耳前方出現疼痛，有時還會延伸到頭部、臉部、脖子等處。另外，有些人會有耳悶，或是耳鳴症狀。

什麼情況會造成顳顎關節發炎呢？他表示，主要原因有：牙齒咬合不正、過度只使用某一側咬嚼東西、睡覺磨牙、喜歡吃質地堅硬的食物，以及因壓力情緒不自覺咬緊牙關等因素所致。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中