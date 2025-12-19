健康網》皮膚癢到睡不著別只當濕疹！ 醫揪真兇竟是淋巴癌

科博特診所院長劉博仁指出，若皮膚久癢未好，伴隨夜間盜汗、不明原因體重減輕、發燒、淋巴結腫大無痛等症狀，須當心可能是淋巴癌警訊；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕濕疹是許多人困擾的皮膚病之一，但別輕忽它可能不只是皮膚病那麼單純。對此，科博特診所院長劉博仁特別分享2位女性患者案例，均因長期或反覆出現濕疹症狀未好而求診，經進一步檢查發現，竟均罹患淋巴癌。提醒若出現夜間大量盜汗，伴隨不明原因體重減輕、發燒、淋巴結腫大無痛等症狀，就得當心可能是淋巴癌警訊。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文指出，其中1位女患者皮膚一直反覆紅癢，看起來像濕疹。經擦藥、吃藥3個月仍無法真正改善。此外，她開始出現夜間流汗，睡到半夜整件衣服都濕掉，原本以為是更年期的症狀，到醫院做更完整的檢查後，才發現竟是淋巴癌。

請繼續往下閱讀...

至於另1案例則是皮膚出現一塊一塊紅腫、起疹子，一直當濕疹治療。看了多位醫師、用了不同藥物，仍然症狀仍反覆發作，甚至範圍越來越大片。最後經檢查，也確診是淋巴癌造成的皮膚症狀。

為什麼淋巴癌會讓皮膚癢？劉博仁說明，淋巴癌的細胞在活動時，會釋放出一些發炎介質與細胞激素，這些物質會刺激神經，造成皮膚深層的癢，擦藥效果有限，而且夜晚特別明顯。加上症狀是全身性或固定區域的反覆癢，所以，淋巴癌的癢常常有「深、久、難治」的特性。

淋巴癌皮膚癢6大特徵

此外，劉博仁也提醒，淋巴癌除了皮膚癢，還可能出現以下症狀，均須提高警覺的：

●夜間盜汗：睡到整件衣服濕，很典型的淋巴系統警訊。

●不明原因體重減輕：半年內掉超過 5–10%須特別注意。

●不明原因的發燒：時高時低，像感冒又不是感冒。

●淋巴結腫大、無痛、持續不退：常見在頸部、腋下、鼠蹊部。

●全身疲倦、虛弱感：並非熬夜造成的那種累。

●皮膚出現反覆不明斑塊、結節或增厚：很像濕疹，但一直治不好。

劉博仁最後也強調，大部分皮膚癢當然不是淋巴癌，但久癢不癒又合併其他症狀，就不可以忽視。尤其若皮膚癢達4–6週且治療仍未好，或出現皮膚斑塊越來越大、越來越厚、反覆紅疹、脫皮、結節，伴隨出現夜汗、體重下降、發燒、淋巴結腫大等症狀，建議就醫做進一步檢查；早期發現，永遠比治療更重要。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法