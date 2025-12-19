自由電子報
健康網》1晚6例腦中風急診 40歲男腦中風2天逝

2025/12/19 14:31

近期氣溫驟降，腦中風的患者增加；護理師林婷談到近期有名僅40多歲壯年男性，因腦中風過世。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

近期氣溫驟降，腦中風的患者增加；護理師林婷談到近期有名僅40多歲壯年男性，因腦中風過世。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕「一個晚上我接了6個腦中風患者！」護理師林婷在臉書粉專「林婷一下吧 icu護理師」說明，全台灣排行榜上有名致殘致死率，就是腦中風（腦血管梗塞、腦血管破裂出血）。而她談到近日急診收了6名腦中風患者，

林婷表示，腦中風這個疾病越來越年輕化。有人及時去醫院，重視了這個疾病，就可以避免一些嚴重的狀況出現。但有些人不注意真的導致殘疾甚至危急到生命。

林婷談到，「有一天我在加護病房連續從急診收到6腦中風患者，短短的一個晚上！」並舉出兩個例子：一個70多歲的老人家傍晚吃飯，他突然覺得嘴巴的東西都塞在右邊腮幫子！吞不下去他用手去挖出來！開始覺得右邊臉部麻痺流口水，兒子看到了趕緊叫119送來急診時間不到一小時，及時做電腦斷層，治癒了預後良好。

另一個40多歲做業務的男子晚上吃薑母鴨回家路上覺得後頸痛，用手去捏捏敲敲！回到家幾小時後視力模糊跟太太借眼藥水點完後，說全身無力，結果在浴室洗澡時「碰」一聲倒下，抽筋、眼歪嘴斜、口吐白沫。太太叫了救護車到醫院做電腦斷層，發現是大片腦出血壓迫到腦幹，瞳孔放大，不到2天就死亡。

衛福部表示，大部分的中風是可以藉由健康的飲食與生活型態、治療積極控制三高來預防的，國民健康署呼籲民眾只要把握以下原則，就能夠降低罹患中風之風險：

●掌握三高關鍵控制數字：若發現有三高問題，務必尋求專業醫療協助，如需用藥，應遵照醫師指示用藥及定期回診追蹤，將三高數值控制在血壓<140/90mmHg、醣化血色素<7%、低密度脂蛋白膽固醇<100mg/dl。

●選擇健康飲食：養成三餐定時、少吃零嘴及含糖飲料的好習慣，飲食要包含豐富蔬菜水果；挑選低鈉飲食，每日鈉鹽量攝取維持2.4克以下（約1茶匙）。

●養成規律運動：維持每週五次（或至少3次）、每次30分鐘，依身體狀況挑選健走、伸展操、跳舞、慢跑、騎自行車等活動。

●維持健康體重：肥胖（超過理想體重20% 以上）會增加高血壓、冠心病、心衰竭或中風的風險，建議BMI維持在18.5 ~ 24.9之間，腰圍男性小於90公分，女性小於80公分；若能適當減重，預期每降低10公斤體重，血壓約能降低5-20mmHg。

●拒絕菸品危害：直接吸菸或被動吸入二手菸，都會增加罹患中風的風險，鼓勵民眾要立即主動戒菸。

●定期健康檢查：利用國民健康署提供40到64歲民眾每3年一次，65歲以上民眾每年1次的免費成人預防保健服務，服務內容包括BMI、腰圍、血壓、血糖、血脂等心臟病重要危險因子的檢查。及早發現身體異常，調整不良生活習慣及控制三高等危險因子，遠離疾病威脅。

