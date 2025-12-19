健康網》國家新創獎 長庚創新作品促進照護品質

第22屆國家新創獎長庚醫療體系林口長庚紀念醫院名譽院長翁文能（前排左3）、頒獎人經濟部產發署署長邱求慧（前排左4）與學研新創獎獲獎團隊合照。（長庚醫院提供）

〔健康頻道／綜合報導〕第22屆國家新創獎頒獎典禮於12月18日舉行，長庚醫療體系部分醫院在「學研新創獎」、「臨床新創獎」及「新創精進獎」三大類別囊括25個獎項。

今年度，長庚醫療財團法人由林口長庚紀念醫院名譽院長翁文能率領體系研究團隊出席授獎典禮。翁文能表示，在王瑞慧董事長的領導與全力支持下，本年度長庚醫療體系榮獲國家新創獎25個獎項，包含「學研新創獎」6件、「臨床新創獎」13件及「新創精進獎」6件，研發成果涵蓋創新醫材與診斷技術、智慧醫療與健康科技、生技製藥與精準醫療、生醫產品研發、新創醫療技術及創新醫護服務等多元領域。獲獎院區分別為林口院區13件、高雄院區1件、基隆院區5件、嘉義院區5件，以及土城醫院1件。

第22屆國家新創獎長庚醫療體系林口長庚紀念醫院名譽院長翁文能（前排左7）、頒獎人總統府資政沈榮津（前排左8）與臨床新創獎獲獎團隊合照。（長庚醫院提供）

本屆新獲獎作品中，「創新式心房耳無導線節律器之固定器」結合自擴式鎳鈦合金傘狀結構與可回收設計，可穩定植入心房耳位置，兼具良好固定性、生物相容性與可替換性，顯著提升安全性與術後管理便利性；「FAI-Insight 3D 髖關節撞擊檢測系統」為全球首創以髖關節彎曲旋轉中心（FRC）為核心的 FAI 三維動態診斷平台，結合五百例臨床大數據經驗與3D模擬技術，可精準預測病灶位置及切除範圍（誤差<6.4mm），提供高度客製化的術前規劃，大幅提升診斷準確度與手術效率；「『精控調整．輕鬆解放』單切口懸吊帶手術之張力釋放縫線環（TRS-Loop）技術應用於女性尿失禁術後排尿障礙」，針對中段尿道懸吊帶（SIS-MUS）術後排尿障礙提供有效的預防與處置策略，客觀尿失禁治癒率達 94.1%，主觀治癒率亦高達 88.2%，其成效與制式常規術式相當，兼具創新性與臨床實用價值。

第22屆國家新創獎長庚醫療體系獲獎團隊大合照。（長庚醫院提供）

本年度獲獎成果充分展現長庚醫療體系研究團隊在臨床需求導向之創新研發實力，涵蓋高安全性與可回收之心臟醫材設計、結合臨床大數據與三維模擬的精準診斷系統，以及可有效改善術後功能障礙的創新手術技術，均以提升醫療安全性、診斷精準度與治療成效為核心，並兼顧臨床實用性與術後照護便利性，實質促進臨床作業效率與病人照護品質。

