不可能的卡司！彰基年終演唱 告五人、董事長、大支超嗨
〔記者湯世名／彰化報導〕在醫院追星！彰化基督教醫院將於23、24與26日舉辦3場年終歲末大型演唱會，邀請告五人、宇宙人、大支、董事長樂團等多組重量級音樂人輪番演出，豪華卡司曝光後掀起熱議，網路社群平台「Threads」瘋狂討論「陣容太誇張」、「根本是不可能的卡司」，護理師則嗨翻說要準備追星。彰基總院長陳穆寬則向醫護人員說「辛苦了，謝謝大家撐住台灣醫療！」
彰化基督教醫院演唱會邀請的音樂人，包括有告五人、宇宙人、大支、鍾綺、Tizzy Bac、Kimberley 陳芳語、董事長樂團、拍謝少年、鼓鼓 呂思緯、麋先生、TRASH等人。
彰基總院長陳穆寬表示，歲末演唱會將在23、24、26日舉行，這三天的演唱會將醫院打造成「三天三夜的 Live House」。演出風格橫跨嘻哈、搖滾、抒情到舞曲，希望透過音樂為長時間承受高壓的醫護人員給予同仁紓壓，把壓力留在今年，把新的希望與愛帶進2026年。
年終歲末演唱會由陳穆寬命名為「第一屆 Healing Harmony 彰基醫護音樂節」，他還要向醫護人員說「辛苦了，這幾晚請大家盡情抒發情緒好好當觀眾。」
明（2026）年農曆春節將屆，台北振興醫院已公布年終平均達6個月，全員還普發2萬元，令業界羨煞，彰基醫護人員紛紛探詢「會不會比照今年的3.3個月？」還有人期待說「就算多0.1個月來到3.4個月也是創新高」；院方對此表示，還在精算中，預計12月底前會公布。
