自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

不可能的卡司！彰基年終演唱 告五人、董事長、大支超嗨

2025/12/19 09:57

彰基將舉辦3天的年終歲末演唱會，卡司超豪華。（資料照）

彰基將舉辦3天的年終歲末演唱會，卡司超豪華。（資料照）

〔記者湯世名／彰化報導〕在醫院追星！彰化基督教醫院將於23、24與26日舉辦3場年終歲末大型演唱會，邀請告五人、宇宙人、大支、董事長樂團等多組重量級音樂人輪番演出，豪華卡司曝光後掀起熱議，網路社群平台「Threads」瘋狂討論「陣容太誇張」、「根本是不可能的卡司」，護理師則嗨翻說要準備追星。彰基總院長陳穆寬則向醫護人員說「辛苦了，謝謝大家撐住台灣醫療！」

彰化基督教醫院演唱會邀請的音樂人，包括有告五人、宇宙人、大支、鍾綺、Tizzy Bac、Kimberley 陳芳語、董事長樂團、拍謝少年、鼓鼓 呂思緯、麋先生、TRASH等人。

彰基總院長⁨陳穆寬表示，歲末演唱會將在23、24、26日舉行，這三天的演唱會將醫院打造成「三天三夜的 Live House」。演出風格橫跨嘻哈、搖滾、抒情到舞曲，希望透過音樂為長時間承受高壓的醫護人員給予同仁紓壓，把壓力留在今年，把新的希望與愛帶進2026年。

年終歲末演唱會由陳穆寬命名為「第一屆 Healing Harmony 彰基醫護音樂節」，他還要向醫護人員說「辛苦了，這幾晚請大家盡情抒發情緒好好當觀眾。」

明（2026）年農曆春節將屆，台北振興醫院已公布年終平均達6個月，全員還普發2萬元，令業界羨煞，彰基醫護人員紛紛探詢「會不會比照今年的3.3個月？」還有人期待說「就算多0.1個月來到3.4個月也是創新高」；院方對此表示，還在精算中，預計12月底前會公布。

彰基總院長陳穆寬將醫院打造成「三天三夜的 Live House」。（圖由彰基提供）

彰基總院長陳穆寬將醫院打造成「三天三夜的 Live House」。（圖由彰基提供）

彰基護理師驚喜能在醫院追星，感謝總院長用心安排，感到被照顧。（圖由彰基提供）

彰基護理師驚喜能在醫院追星，感謝總院長用心安排，感到被照顧。（圖由彰基提供）

彰基演唱會消息一出，員工紛紛在醫院大廳將演唱會訊息打卡分享按讚。（圖由彰基提供）

彰基演唱會消息一出，員工紛紛在醫院大廳將演唱會訊息打卡分享按讚。（圖由彰基提供）

彰基歲末演唱會將有告五人、大支、董事長樂團等多組重量級音樂人輪番演出。（圖由彰基提供）

彰基歲末演唱會將有告五人、大支、董事長樂團等多組重量級音樂人輪番演出。（圖由彰基提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中