老年人髖臼骨折治療 及早脫離臥床為考量

▲患者因高處跌落造成左側髖臼粉碎性骨折（左圖），經討論後，選擇開放性復位與鋼釘鋼板固定治療（右圖）。（照片提供／羅佑晟）

文／羅佑晟

高齡社會中，年長者活動力依然旺盛，因此過往較常出現於年輕人髖臼骨折，也開始在年長者較為頻繁地出現。根據歐美文獻指出，年長者髖臼骨折的發生率在過去30年間上升了2.4倍；老年人由於骨質疏鬆的影響，因一些低能量創傷，如從椅子上跌落而產生髖臼骨折，而在治療上，因有些軟骨損傷是不逆的，所以年長者髖臼骨折在復位固定後，關節的存活率不如年輕人。

◎治療年長者髖臼骨折需考慮以下事項

●受傷前，功能需求低，比如說多以輪椅移動，可考慮保守治療。

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●若病人對疼痛的耐受程度低，導致臥床時間變長，會可能造成年長病人肇生肺炎、尿道感染甚至是褥瘡，還有肌肉快速流失的問題，那還是建議手術治療。

手術治療方面可區分為復位固定或是人工關節置換，都需考量病人本身的條件及復位固定之成功率。

可分為復位固定或人工關節置換

美國學者Matta分析超過800例病人後，明確列出復位成功後容易失敗的因素，如：年紀大、後壁骨折等。依據Matta製作的量表，可預測髖臼骨折病人於復位固定後的2年，又接受人工關節手術的機率；若機率偏高者，可直接進行人工關節置換。

對於老年人髖臼骨折的手術處理，在台灣復位固定手術仍是主流。經歐美研究指出，為了減少併發症產生，髖臼骨折若情況允許，最好在傷後7-10日內手術，以減少臥床帶來的併發症。

傷後7至10日手術 減少臥床併發症

復位固定在選擇上有微創螺釘固定與開放性的鋼板鋼釘固定。其中微創螺釘固定固然有著傷口小、失血少等好處，但是前提是必須有一個可接受的復位，螺釘才能有安全的路徑來置入，再者髖臼骨折屬於關節內骨折，理應追求完美的復位，這在微創螺釘手術中不易達成。換言之，微創螺釘固定是妥協一 個可接受的復位來換取微創的方式，並不一定適用於所有狀況，因此目前髖臼骨折復位固定手術仍以開放性手術為主，以達最穩定的固定與最佳的復位。

每位病人需選用何種治療方式，需病人、家屬與醫師詳細討論來決定出一個對病人做有利的治療方式。在熟悉髖臼骨折醫師的處理下，良好的預後是可以被預期的。

（作者為彰化基督教醫院骨科部主治醫師）

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