術後腹脹沒胃口剩39公斤 中醫調理緩解

▲圖1：足三里穴。（資料照）

文／高銘偵

▲圖2：內關穴。（資料照）

60多歲的夫婦走進診間，骨瘦如柴的太太眉頭緊鎖，不太願意說話，看診過程大多由先生代為發言：「太太患有慢性支氣管炎，常常喘不過氣時，需要氧氣筒，因不敢出門，所以很少運動。這幾年因疫情的緣故，關在家裡，心情更加抑鬱，莫名心悸、焦慮、失眠，慢慢什麼東西都吃不下，目前體重只有39公斤。」

▲圖3：麥芽幫助消化，枳殼、陳皮、桃仁幫助排便。（照片提供／高銘偵）

按摩2穴位 助排氣

詢問後發現太太長期腹脹，嚴重便秘，常抱怨沒有食慾，飯都吃不下，理工科出身的先生擔心她體重過輕，於是買了一大堆高蛋白營養補充品，照表操課規定老婆喝，老婆喝了想吐，更沒有食慾，心情低落，提不起勁。

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其實是因為老婆年輕時，剖腹產2次及膽結石、闌尾炎，總共開過4次腹部手術，手術後，腸子蠕動差，所以整天覺得腹脹且長期便秘，因腹脹不舒服而減少進食，但飲食及運動量一旦變少，卻加重腹脹、便秘症狀，進而惡性循環。當太太看先生買了高價位的食品和雞精，心裡很排斥特殊味道，理解先生出於一片好意就勉強自己食用，造成其他食物更吃不下，於是腹脹、便秘更嚴重，心情更低落。

告知術後可能造成腸沾黏而容易腹脹、想吐，平時可自行按摩足三里穴（圖1）及內關穴（圖2），局部腹部按摩也能幫助排氣及排便，已經買的雞精及高蛋白營養品可少量補充，而不是把它當正餐，能盡量多食用魚肉、蒸蛋等高蛋白質且容易消化的食物。

補充魚肉蒸蛋等易消化食物

鼓勵她在家也能做八段錦、超慢跑等緩和運動，如此能幫助氣血循環及腸子蠕動，開立雞內金、麥芽（圖3）等幫助消化，陳皮、枳殼來促進腸子蠕動，生地、桃仁、麻子仁丸幫助排便，甘麥大棗湯放鬆焦慮情緒，在中藥及穴道按摩幫助下，幾次門診後，太太腹脹、便秘改善許多，較有食慾，體重慢慢持續增加，露出久違的笑容，也願意多出門走走。

（作者為台北、林口、桃園長庚醫院中醫婦科主治醫師）

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