限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
守護爸爸健康：預防攝護腺癌 籲50歲以上熟男篩檢
記者張軒哲／台中報導
攝護腺癌在台灣男性癌症的發生率排名第四，在2021年攝護腺癌新個案人數近7500人。童綜合醫院父親節前夕舉辦「公益攝護腺PSA篩檢」啟動典禮，藉由篩檢活動喚起民眾正視攝護腺癌篩檢的重要性，呼籲50歲以上男性踴躍篩檢。
許多男性上了年紀常有解尿不順困擾，70歲張姓男子篩檢後發現攝護腺特定抗原（PSA）指數為5.441ng/ml（正常值應小於4ng/ml），由童綜合院長歐宴泉看診並切片檢查發現罹患攝護腺癌第一期，經攝護腺癌海福刀手術，消融癌細胞後重獲健康，目前只需定期回診追蹤。
請繼續往下閱讀...
發生率已是女性子宮頸癌5倍
歐宴泉表示，1995年開始進行子宮頸癌篩檢，直到2021年統計資料指出，經過了26年的篩檢加上疫苗的推廣接種，子宮頸癌發生率降低了7成。但攝護腺癌在2004年的發生率已高於子宮頸癌，2021年發生率為子宮頸癌的5倍多，死亡機率也為子宮頸癌的2.5倍。
目前攝護腺癌診治的挑戰及隱憂是發生率與死亡率都逐年增加，並且診斷年齡偏高，特別是晚期第三、四期病人也佔了總發生率的3分之2，還有很多病患無法得到適切妥善的治療。歐洲泌尿科醫學會與歐洲腫瘤醫學會對攝護腺癌的治療指引，建議篩檢要從50歲開始，有家族病史民眾則應從40歲就開始篩檢。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應