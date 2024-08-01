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守護爸爸健康：預防攝護腺癌 籲50歲以上熟男篩檢

2024/08/01 05:30

▲童綜合醫院公益攝護腺篩檢，8/5-8/9登場 。 （記者張軒哲攝）

記者張軒哲／台中報導

攝護腺癌在台灣男性癌症的發生率排名第四，在2021年攝護腺癌新個案人數近7500人。童綜合醫院父親節前夕舉辦「公益攝護腺PSA篩檢」啟動典禮，藉由篩檢活動喚起民眾正視攝護腺癌篩檢的重要性，呼籲50歲以上男性踴躍篩檢。

許多男性上了年紀常有解尿不順困擾，70歲張姓男子篩檢後發現攝護腺特定抗原（PSA）指數為5.441ng/ml（正常值應小於4ng/ml），由童綜合院長歐宴泉看診並切片檢查發現罹患攝護腺癌第一期，經攝護腺癌海福刀手術，消融癌細胞後重獲健康，目前只需定期回診追蹤。

發生率已是女性子宮頸癌5倍

歐宴泉表示，1995年開始進行子宮頸癌篩檢，直到2021年統計資料指出，經過了26年的篩檢加上疫苗的推廣接種，子宮頸癌發生率降低了7成。但攝護腺癌在2004年的發生率已高於子宮頸癌，2021年發生率為子宮頸癌的5倍多，死亡機率也為子宮頸癌的2.5倍。

目前攝護腺癌診治的挑戰及隱憂是發生率與死亡率都逐年增加，並且診斷年齡偏高，特別是晚期第三、四期病人也佔了總發生率的3分之2，還有很多病患無法得到適切妥善的治療。歐洲泌尿科醫學會與歐洲腫瘤醫學會對攝護腺癌的治療指引，建議篩檢要從50歲開始，有家族病史民眾則應從40歲就開始篩檢。

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