長短腳磨壞膝蓋 「3D列印脛骨矯正術」恢復膝望

▲台北慈濟醫院骨科主任洪碩穗。 （台北慈濟醫院提供）

記者翁聿煌／新北報導

▲透過3D列印電腦系統運算後模擬成像，可以精準計算出手術下刀角度及位置。（台北慈濟醫院提供）

57歲陳女士先天左膝關節內彎，隨著年紀增長日趨嚴重，需要到醫療院所打針及藥物治療，後期症狀加劇，蹲下起身時也會明顯刺痛，外觀出現長短腳變形，醫師發現患者的左膝關節內彎已達15度，診斷為左膝關節內翻且退化，安排「3D列印客製化脛骨截骨矯正手術」，精準矯正膝蓋歪斜角度，解決長期困擾。

▲陳女士手術後（右）下肢長片X光。（台北慈濟醫院提供）

3D列印客製化導板 提升手術準確度

▲陳女士手術前下肢長片X光。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院骨科主任洪碩穗表示，人工膝關節平均使用年限約10至15年，若太年輕就換人工膝關節，一生中可能還需要再置換，對於年輕患者建議進行脛骨截骨矯正手術，脛骨是小腿主要的骨頭，在脛骨上端內側靠近膝關節附近，向外上斜切出一道切線，並撐開此切口到預期的角度，打上鋼板固定，使彎曲角度恢復正常，達到矯正目的。

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洪碩穗說，傳統脛骨截骨矯正手術無論是下刀位置、脛骨的斜切角度或是撐開厚度等，醫師需憑藉經驗及技術，在手術中透過目測及頻繁比對X光片進行判斷，手術結果時常不如預期，而「3D列印客製化導板」是近年發展輔助手術，相較傳統方式可提升手術準確度。

他指出，利用電腦斷層影像重組病人的脛骨立體結構，用程式模擬脛骨斜切角度及撐開厚度，設計病人專屬的截骨導板，並列印成實體，手術時醫生將導板固定在脛骨表面輔助執行截骨，可精準完成矯正手術及縮短手術時間。

以陳女士為例，醫療團隊依據電腦術前運算資料，使用輔助導板將脛骨撐開至運算角度，並於切縫中植入異體骨，釘上鋼板固定即完成手術，由於使用異體骨，骨頭癒合速度較快，陳女士術後觀察1天即出院，2個月後就不用支架護膝及拐杖輔具行走，恢復狀況良好。

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