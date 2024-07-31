異位性皮膚炎 抓癢變蜂窩性組織炎

▲王宣甯醫師說，台灣7成的異位性皮膚炎患者症狀都算輕微，只有約1成屬於重症。（記者黃美珠攝）

記者黃美珠／新竹報導

▲異位性皮膚炎切勿過度抓癢，以免引發蜂窩性組織炎；示意圖。 （照片來源：shutterstock）

新竹1名讀小學4年級女童因異位性皮膚炎，手腳關節處常乾癢難耐，總抓個不停，擦了乳液、藥膏都沒用，長期不舒服也影響她的日常心情和學習表現，患處更因反覆發作被抓破，甚至流湯，最後嚴重到感染蜂窩性組織炎，必須住院觀察治療。

新型生物製劑醫治 病情獲控制

竹北東元綜合醫院皮膚科主治醫師王宣甯在女童住院期間，先用口服類固醇、照光、免疫調節劑給予治療，都無效後遂改用新型生物製劑醫治，女童的狀況這才獲得控制，後續還需長期藥物治療，並用乳液保濕，以做好肌膚屏障。

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王宣甯說，台灣平均每100人中就有6個異位性皮膚炎患者，但7成症狀都算輕微，僅約1成像女童這般辛苦。

王宣甯進一步表示，誘發異位性皮膚炎因素很多，包括環境中的過敏原、塵蟎，還有壓力、流汗摩擦等都會讓病情惡化，目前雖仍缺乏根治的藥物，但用免疫調節劑、生物製劑以及口服小分子藥物等，可以幫助控制症狀。

由於這類患者皮膚的屏障功能不佳，因此他建議洗澡水溫不要太燙、泡澡不要超過5-10分鐘、洗澡後應確實擦乳液來幫助保濕，特別是當皮膚乾燥到出現苔蘚化紋路時，乳液的使用更形重要，但要是病灶已經感染、流湯、疼痛、有黃色的痂皮，就要立刻停止擦乳液。

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