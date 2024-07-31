主動脈瘤壓迫肺部 最新影像導引技術助搶命

▲陳老先生（中）被診斷出胸腹主動脈瘤，手術複雜度高，經台大醫院影像導引技術協助手術，順利改善病情。（記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

▲陳老先生（前）被診斷出胸腹主動脈瘤，手術複雜度高，經台大醫院影像導引技術協助手術，順利改善病情。（記者林志怡攝）

高齡89歲的陳老先生雖有多項心肺疾病，但熱衷於爬山，去年年底卻突然暈厥，經檢查發現主動脈瘤已壓迫到肺部，若執行手術，需要考量對多條臟器血管的影響，複雜度極高，台大醫院通過最新影像導引技術，協助主動脈支架手術進行，成功救回陳老先生，並大幅縮短手術時間與風險。

陳老先生本身有心臟衰竭、肺阻塞（COPD）、心房顫動等共病，身體狀況還可以時，喜歡去爬觀音山散心，但2023年12月突然昏厥，經全身電腦斷層掃描發現，胸腹主動脈瘤已經影響到肺部，最大直徑達到5.6至6.3公分。

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台大醫院創傷醫學部主任吳毅暉指出，傳統主動脈或心臟瓣膜手術會造成較大的傷口，危險性較高、復原期漫長；血管腔內手術雖改善前述問題，但需使用顯影劑、做電腦斷層，存在腎臟毒性與輻射曝露疑慮，並需要用人工手繪方式標出血管，相當費時。

吳毅暉表示，台大醫院自去年起引入最新的影像導引技術，將血管腔內手術的準備工作自動化，並產生類似擴增實境的影像，像是讓醫師有了電子地圖，可以直接看到血管與支架的情況，不再需要單純依靠解剖構造記憶動刀，且同樣可運用於其他器官、血管。

此外，吳毅暉說，此一影像導引技術可減少30%的手術風險、降低57%的顯影劑用量，尤其有助於改善高風險、高複雜度的手術精準度與安全性，也不會因為這項技術向患者額外收費，但以現階段來說，病況相對單純的個案若在手術中使用這項技術，不見得會比較省時。

降低30％手術風險 顯影劑用量少57%

陳老先生經歷402分鐘的手術後，住院約21天就返家休養。他說，經過手術治療後，他現在的身體狀況已經改善很多，如果沒有吳毅暉的幫助，他可能早就不在人世，很幸運有吳毅暉即時掌握他的病況、把他救回來，也希望好轉之後，能恢復爬山的習慣。

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