自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

水痘案例狂增 快快接種疫苗

2024/07/30 05:30

▲陳俊志醫師表示，近期水痘有增加趨勢，提醒民眾留意。 （光田醫院提供）

記者歐素美／台中報導

今年夏天除了高傳染率的登革熱及新冠之外，台中光田綜合醫院大甲院區感染科醫師陳俊志表示，最近門診亦接獲不少成人水痘個案，而且病情都不輕，提醒民眾留意，同時呼籲未感染過水痘的民眾補打疫苗，患者則應注意隔離防護，才能有效減低傳染機率。

水痘好發於冬季或早春，最近卻突然開始流行，陳俊志詢問患者後觀察指出，疑因附近工廠林立，且員工宿舍幾乎都是4至6人，因此只要有1人感染水痘，幾乎全員中獎！因水痘潛伏期長達2至3週，常找不出「源頭」，一人開始出現疹子，身邊的人也已陸續感染，而宿舍同吃同住，防護不易。

注意隔離防護 才能降低傳染率

此外，陳俊志指出，不少患者不太清楚隔離的觀念，以為水痘開始結痂就沒有感染力，殊不知水痘要至最後1顆痘子都結痂，傳染力才會消失，致忽略隔離而導致案例增加。

陳俊志指出，這波水痘感染以20歲以上的成人為主，研判可能是大家雖小時候打過疫苗，但10幾年後皆已失去效力，因此在這波疫情中「中招」的成人特別多且特別嚴重，反而是孩童都有疫苗保護，案例少見。

他表示，水痘雖不致命，多數人在2至3週即會痊癒。但傳染力高，可經由接觸、飛沫或空氣傳染，只要有機會接觸到水痘患者，感染機率就會大增。

陳俊志提醒民眾，防治水痘的最好辦法還是接種疫苗，尤其準備懷孕的婦女要避免感染，以防造成新生兒異常缺陷問題；糖尿病或腫瘤等免疫力較差的患者，也要做好防護，減少疾病帶來的併發症。罹患水痘的民眾，則建議傳染期間盡量在家隔離，不要上班上課，若需外出就醫，也要穿上長袖衣褲，避免傳染他人，才能減少病毒傳播。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒新聞

網友回應

載入中