水痘案例狂增 快快接種疫苗

▲陳俊志醫師表示，近期水痘有增加趨勢，提醒民眾留意。 （光田醫院提供）

記者歐素美／台中報導

今年夏天除了高傳染率的登革熱及新冠之外，台中光田綜合醫院大甲院區感染科醫師陳俊志表示，最近門診亦接獲不少成人水痘個案，而且病情都不輕，提醒民眾留意，同時呼籲未感染過水痘的民眾補打疫苗，患者則應注意隔離防護，才能有效減低傳染機率。

水痘好發於冬季或早春，最近卻突然開始流行，陳俊志詢問患者後觀察指出，疑因附近工廠林立，且員工宿舍幾乎都是4至6人，因此只要有1人感染水痘，幾乎全員中獎！因水痘潛伏期長達2至3週，常找不出「源頭」，一人開始出現疹子，身邊的人也已陸續感染，而宿舍同吃同住，防護不易。

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注意隔離防護 才能降低傳染率

此外，陳俊志指出，不少患者不太清楚隔離的觀念，以為水痘開始結痂就沒有感染力，殊不知水痘要至最後1顆痘子都結痂，傳染力才會消失，致忽略隔離而導致案例增加。

陳俊志指出，這波水痘感染以20歲以上的成人為主，研判可能是大家雖小時候打過疫苗，但10幾年後皆已失去效力，因此在這波疫情中「中招」的成人特別多且特別嚴重，反而是孩童都有疫苗保護，案例少見。

他表示，水痘雖不致命，多數人在2至3週即會痊癒。但傳染力高，可經由接觸、飛沫或空氣傳染，只要有機會接觸到水痘患者，感染機率就會大增。

陳俊志提醒民眾，防治水痘的最好辦法還是接種疫苗，尤其準備懷孕的婦女要避免感染，以防造成新生兒異常缺陷問題；糖尿病或腫瘤等免疫力較差的患者，也要做好防護，減少疾病帶來的併發症。罹患水痘的民眾，則建議傳染期間盡量在家隔離，不要上班上課，若需外出就醫，也要穿上長袖衣褲，避免傳染他人，才能減少病毒傳播。

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