感冒咳到胸口痛 超音波揪肋骨前鉅肌肉撕裂

▲前鉅肌肌肉位置圖。 （照片提供／徐幼鈞）

文／徐幼鈞

戴女士年初搭機時，因機艙內為密閉空間，被傳染感冒。初期症狀為咳嗽有痰，但反覆劇烈咳嗽數週後，咳到左胸壁疼痛。即使咳嗽改善後，左胸疼痛讓她無法深呼吸，稍微翻身與軀幹伸展均會明顯痠痛，導致睡眠中斷，連白天的專注力都受到影響。

胸腔科醫師檢查無明顯肺炎與外傷所致的骨折，但仍有明顯壓痛與牽拉疼痛，轉來復健科求治。

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觸診發現她的左胸外側接近腋下區十分疼痛，範圍是第3肋骨到第6肋骨，超音波檢查可見到前鉅肌肌肉連接在肋骨表面有撕裂傷（如圖），經討論後，給予復健儀器治療，合併適量口服止痛藥，搭配高能量雷射治療患處，終於能正常深呼吸。

自從新冠病毒流感化之後，劇烈咳嗽的案例很多，其中有不少咳到胸口與胸壁疼痛案例。

臨床上，因呼吸輔助肌群的劇烈收縮，易出現拉傷，甚至撕裂傷，故軀幹處許多肌肉需仔細鑑別，其中包含胸大肌、胸小肌、前鉅肌、腹直肌、腹外內斜肌等。由於這些肌肉與肋骨表面有相對應的直接附著處，有機會因為劇烈咳嗽而受傷。

止痛藥+高能量雷射治癒

治療上，一般在給予熱療、電療、低能量雷射治療、口服消炎止痛藥即可緩解。但若有明顯撕裂傷，則需要考量高能量雷射治療，或是超音波導引增生注射治療，直接修復肌肉。若疼痛劇烈，亦可以針對附近的周邊神經進行阻斷術，比如肋間肌劇烈發炎時，可以進行肋間神經阻斷術；前鉅肌的疼痛，則可以考慮針對長胸神經進行治療。

若是因為一段時間的疼痛，導致胸廓活動度下降，出現總是吸不到氣、容易喘、精神不濟現象時，建議合併徒手治療，藉由姿態矯正、胸廓筋膜放鬆，及心肺功能鍛鍊來增加肺活量。也建議病患考慮器械式皮拉提斯，強化前鉅肌、擴背肌等肌肉，更能維持上述治療後的效果。

（作者為順新復健科診所院長）

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