自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

狼醫事件後全面檢討 台大醫院導入性平風險評估機制

2026/04/20 12:15

台大醫院導入性騷擾風險評估工具，院長余忠仁表示，高風險單位加強教育訓練與流程調整。（記者方賓照攝）

台大醫院導入性騷擾風險評估工具，院長余忠仁表示，高風險單位加強教育訓練與流程調整。（記者方賓照攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕近年醫療場域性騷擾事件引發社會高度關注，台大醫院在2024至2026年間接連發生性騷與性侵案件，其中婦產部更被外界視為高風險單位。面對外界檢視與信任挑戰，院方今在「性別平等教育日」舉辦宣導活動，強調打造尊重、安全的醫療環境，並提出多項防治與內控措施。

台大醫院副院長、性騷擾防治及申訴處理委員會主任委員高淑芬指出，院內性騷擾防治對象不僅限於同仁，也涵蓋病人、廠商等所有互動對象。院方已設立通報窗口，鼓勵當事人勇於反映，並強調即使未正式提出申訴，只要院方知情，也會主動展開調查與處理。

針對醫療場域常見的權勢關係，高淑芬強調，師生或上下關係中的權勢性騷擾「完全不被允許」，院內已有明確規範與教育訓練，讓醫護與學生清楚哪些言行可接受、哪些不可逾越。她表示，院方持續透過講座與內部溝通強化性平意識，並建立暢通申訴管道，確保事件能被即時處理。

對於先前發生的個案，高淑芬也代表院方致歉，坦言對事件深感痛心，並強調醫療行為本身已有標準流程，例如診療過程需有護理人員或第三方在場，以保障病人安全。未來將進一步強化監督與訓練，避免類似情況再發生。

在制度面上，台大醫院已導入「性騷擾風險評估表」，自2025年11月起於各單位全面實施。台大醫院長余忠仁表示：「它是讓各單位根據自己的工作性質、工作環境去評估性平風險。我們是從去年11月定稿後開始全面執行。這不是要取代申訴制度，而是讓主管可以事先了解單位內的性平風險，並進行預防。」

台大醫院舉辦性別平等宣導活動，強化防治意識。（記者方賓照攝）

台大醫院舉辦性別平等宣導活動，強化防治意識。（記者方賓照攝）

余忠仁進一步指出，界限感是防治關鍵之一，「醫療過程中難免需身體接觸，但在非必要情境下應維持適當距離。」他強調，人與人之間的距離並非固定標準，而需透過教育與討論建立共識，核心仍在於彼此尊重。

針對高風險單位，院方也採取動態管理方式，若評估風險偏高，將加強教育訓練或調整工作流程，持續優化環境。余忠仁表示：「這是一個動態的管理過程，目標是建立一個互相尊重、性別平等的友善醫療環境。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中