狼醫事件後全面檢討 台大醫院導入性平風險評估機制

台大醫院導入性騷擾風險評估工具，院長余忠仁表示，高風險單位加強教育訓練與流程調整。（記者方賓照攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕近年醫療場域性騷擾事件引發社會高度關注，台大醫院在2024至2026年間接連發生性騷與性侵案件，其中婦產部更被外界視為高風險單位。面對外界檢視與信任挑戰，院方今在「性別平等教育日」舉辦宣導活動，強調打造尊重、安全的醫療環境，並提出多項防治與內控措施。

台大醫院副院長、性騷擾防治及申訴處理委員會主任委員高淑芬指出，院內性騷擾防治對象不僅限於同仁，也涵蓋病人、廠商等所有互動對象。院方已設立通報窗口，鼓勵當事人勇於反映，並強調即使未正式提出申訴，只要院方知情，也會主動展開調查與處理。

請繼續往下閱讀...

針對醫療場域常見的權勢關係，高淑芬強調，師生或上下關係中的權勢性騷擾「完全不被允許」，院內已有明確規範與教育訓練，讓醫護與學生清楚哪些言行可接受、哪些不可逾越。她表示，院方持續透過講座與內部溝通強化性平意識，並建立暢通申訴管道，確保事件能被即時處理。

對於先前發生的個案，高淑芬也代表院方致歉，坦言對事件深感痛心，並強調醫療行為本身已有標準流程，例如診療過程需有護理人員或第三方在場，以保障病人安全。未來將進一步強化監督與訓練，避免類似情況再發生。

在制度面上，台大醫院已導入「性騷擾風險評估表」，自2025年11月起於各單位全面實施。台大醫院長余忠仁表示：「它是讓各單位根據自己的工作性質、工作環境去評估性平風險。我們是從去年11月定稿後開始全面執行。這不是要取代申訴制度，而是讓主管可以事先了解單位內的性平風險，並進行預防。」

台大醫院舉辦性別平等宣導活動，強化防治意識。（記者方賓照攝）

余忠仁進一步指出，界限感是防治關鍵之一，「醫療過程中難免需身體接觸，但在非必要情境下應維持適當距離。」他強調，人與人之間的距離並非固定標準，而需透過教育與討論建立共識，核心仍在於彼此尊重。

針對高風險單位，院方也採取動態管理方式，若評估風險偏高，將加強教育訓練或調整工作流程，持續優化環境。余忠仁表示：「這是一個動態的管理過程，目標是建立一個互相尊重、性別平等的友善醫療環境。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法