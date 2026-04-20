早上運動血糖反更高？ 研究揭原因

不少人習慣一早慢跑養生，但最新研究指出運動時間點對血糖影響顯著，對糖尿病患者而言，清晨運動血糖可能不降反升；示意圖。（法新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕不少人習慣一早起床運動，認為這是最健康的生活方式，但最新科學研究卻發出反直覺的警告。研究顯示，運動時間對血糖控制有顯著影響，尤其對糖尿病患者而言，清晨運動的控糖效果可能不如預期，甚至可能讓血糖在短時間內升至更高。

根據《華盛頓郵報》報導，這項研究分析多項代謝實驗後發現，人體細胞與荷爾蒙會隨運動時間出現不同反應。對於高血糖族群，下午或傍晚運動能帶來更持久、顯著的穩定效果；相較之下，一早起床就進行劇烈運動，反而可能導致血糖升高，並削弱胰島素反應。

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為什麼早上運動可能適得其反？瑞典卡羅林斯卡醫學院教授瓦爾貝里－亨里克森（Harriet Wallberg-Henriksson）指出，這與人體自然的「黎明現象」（dawn phenomenon）有關。

為了讓身體清醒，人體在清晨會分泌壓力荷爾蒙「皮質醇」（cortisol），促使肝臟釋放糖分進入血液。健康族群的胰腺會分泌胰島素來平衡血糖；但糖尿病患者因胰島素功能受損，血糖會在此時持續堆積。若此時再進行長跑或高強度單車等劇烈運動，會進一步刺激皮質醇分泌，將血糖推至更高點。

下午運動效果 可持續24小時

研究也指出，運動本身會影響人體生理時鐘，對於生理時鐘已經失調的糖尿病患者，運動時間的影響更為明顯。數據顯示，患者在下午進行運動時，血糖下降的效果甚至能持續長達24小時；而進行完全相同的晨間運動，部分受試者的血糖水平在數小時內仍維持在高檔。

雖然研究傾向下午運動更有利於控糖，但專家一致強調：「任何時間的運動都比不運動好」。挪威科學技術大學運動科學家莫霍特（Trine Moholdt）指出，問題不是運動不好，而是時間點可能選錯。

若民眾習慣早晨運動，專家建議應調整強度。瓦爾貝里－亨里克森表示，快走等輕度活動在清晨並不會引發明顯的血糖反彈。對於高血糖族群，建議將高強度的重訓或有氧項目安排在下午或傍晚；若必須在早上運動，則應以低強度活動為主，避免誘發血糖劇烈波動。

相關成果已刊登於權威期刊《內分泌與代謝趨勢》（Trends in Endocrinology and Metabolism）。

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