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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

不吸菸年輕人肺癌增！ 研究：高蔬果攝取者確診率偏高但原因未明

2026/04/20 11:19

圖為肺癌病灶示意圖，研究發現年輕不吸菸族群確診率呈上升趨勢，原因仍待釐清。（示意圖／shutterstock）

圖為肺癌病灶示意圖，研究發現年輕不吸菸族群確診率呈上升趨勢，原因仍待釐清。（示意圖／shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕年輕不吸菸族群肺癌病例增加，可能與部分生活變數出現關聯。一項分析發現，在部分高蔬果攝取樣本中，肺癌診斷率呈現較高趨勢，但僅為關聯，尚未證實因果。

根據《SciTechDaily》報導，這項針對50歲以下且無吸菸史族群的研究，在美國癌症研究協會（AACR）年會發表，並由美國南加州大學諾里斯綜合癌症中心（USC Norris Comprehensive Cancer Center）團隊進行。研究團隊在分析數據時發現，即便排除遺傳與空氣污染等傳統危險因子，高蔬果攝取量與肺癌風險上升之間的關聯性依然存在。

長期以來，醫學界普遍認為多攝取蔬果能降低罹癌風險。然而，這項研究在特定族群中觀察到不同方向的結果。研究人員指出，這類差異可能涉及未被完全掌握的環境暴露因素。

報導指出，研究者提出多種可能解釋，其中包括蔬果來源中的農藥殘留等環境因素，但目前尚無直接證據證實其與肺癌風險之間存在因果關係，相關機制仍待進一步釐清。

研究團隊強調，該數據僅為觀察性結果，研究設計尚未能確立兩者之間的因果關係。目前醫學界既有研究仍普遍認為，均衡飲食與降低健康風險之間存在關聯。

研究作者提醒，應進一步釐清受測者的整體生活方式、飲食來源與環境暴露，才能確定背後的生理機制。大眾不應單憑此關聯性，對日常飲食架構做出激進調整。

專家呼籲避免過度解讀　釐清環境暴露因子

隨著肺癌在年輕不吸菸族群的病例增多，醫療界正加緊調查空氣品質、遺傳特徵與化學物質暴露等綜合風險。報導指出，此項發現提醒科學界，必須對現代生活環境中的潛在風險來源保持警覺。

目前該研究仍處於初期驗證階段，相關發展方向仍待後續觀察。

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