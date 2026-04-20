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健康網》研究：水果打成冰沙不飆血糖 醫剖析真相

2026/04/20 11:16

研究指出，水果冰沙若保留完整膳食纖維結構，血糖反應趨向平穩；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究指出，水果冰沙若保留完整膳食纖維結構，血糖反應趨向平穩；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕喝水果冰沙竟可能比直接吃整顆水果更不容易讓血糖飆升？一項研究結果顛覆許多人對「打果汁＝升糖更快」的印象，不過新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，關鍵不在形式，而在是否保留完整纖維結構的水果冰沙。

近年控糖與減重族群普遍對果汁、冰沙敬而遠之。蕭捷健於臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文分享，發表在《Nutrients》的研究，顛覆了這件事情。研究找來20人，分別吃下「整顆去籽帶皮蘋果＋莓果」，以及「把完全一樣的水果加水打成冰沙」，都要求在10分鐘內吃完或喝完，接著定時測量血糖，連續追蹤 60 分鐘。

研究結果發現，喝冰沙那組，血糖峰值和整體血糖反應（iAUC），都顯著低於直接啃整顆水果的那組（p < 0.05）。iAUC下降約1/3，血糖峰值從平均約43mg/dL 降到約29 mg/dL。答案竟藏在一個你吃莓果的時忽略的東西：莓果的籽。

關鍵在「籽被打碎」纖維釋放影響血糖速度

蕭捷健分析，民眾平常吃莓果，小小的、硬硬的籽會直接穿腸而過的，因為腸胃消化不了，就讓它過去。但若是將莓果丟進調理機，按下開關破壁，刀片把那顆籽打得粉碎，籽裡面的水溶性膳食纖維被釋放出來，這些纖維一進到腸胃，立刻開始工作，增加食物的黏度，讓胃排空的速度變慢，讓葡萄糖進入血液的速度踩煞車。

不過研究也強調，並非所有水果冰沙都具有相同效果。蕭捷健表示，若使用芒果、香蕉等低纖維或少籽水果，或過濾掉果渣製成果汁，則可能失去纖維保護作用，反而使糖分吸收更快。想穩血糖，記得加入黑莓、覆盆莓，或撒一把奇亞籽。另外，如果你習慣用濾渣榨汁機，這會把寶貴的纖維全部丟進垃圾桶，那你喝下去的純果汁，就只剩下糖。

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