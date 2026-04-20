耳後摸到硬塊當心腮腺腫瘤 及早檢查治療更有效

右側耳後切口的達文西腮腺手術。（童綜合醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕 許多者摸到耳下有腫塊，因沒有明顯疼痛或不舒服，致腫塊愈拖愈大，不僅影響外觀並可能壓迫神經，並增加後續手術困難度，過大的腫瘤也將增加後續手術治療的困難度，童綜合醫院副院長蔡青劭表示，耳下腫塊可能是腮腺腫瘤，及早檢查治療才能獲得最有效的治療方式與結果，這幾年經部落客「香蕉太太」分享手術歷程，讓很多原本對腮腺腫瘤陌生、甚至對手術充滿擔憂的人，開始願意正視自己身上的問題。

知名的台灣親子部落客與圖文創作者「香蕉太太」，2018年全身健檢時檢查出腮腺腫瘤，6年後再做全身健檢，才發現腫瘤已長大至近2公分左右，徒手就能摸得出來，經穿刺取樣確定是良性，因擔心留在體內可能轉成惡性，決定手術拿掉，經童綜合醫院副院長、耳鼻喉科醫師蔡青劭進行達文西手，傷口僅2.5公分，住院4天即返家休養。

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蔡青劭指出，「香蕉太太」的右側腮腺腫瘤存在多年，經安排進行右側耳後切口的達文西腮腺手術，術後恢復良好，重要的是「香蕉太太」願意公開分享個人經驗，這一年多來，門診中有許多腮腺腫瘤病人說是因為看見「香蕉太太」的故事，才知道原來腮腺腫瘤可以有微創手術選擇，也才願意走進診間，認真接受評估。

蔡青劭說，很多人以為腮腺手術就代表臉上一定有明顯傷口，其實可透過耳後切口搭配達文西機械手臂系統進行手術，在兼顧腫瘤切除、顏面神經保護與外觀需求之間，取得更好的預後。

蔡青劭表示，腮腺手術從來都不是單純把腫瘤拿掉而已，因為腮腺內有重要的顏面神經經過，手術必須非常細緻。達文西系統提供高解析的3D視野與穩定靈活的器械操作，但不是每位病人都適合達文西手術，仍然要依照腫瘤的位置、大小、性質與整體條件個別評估，呼籲民眾，若耳下腫塊若持續存在或逐漸變大，仍建議及早由專業醫師評估，才能獲得最有效的治療方式與結果。

童綜合醫院副院長蔡青劭表示，達文西系統可提供高解析的3D視野與穩定靈活的器械操作。（童綜合醫院供）

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