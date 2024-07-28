炎夏運動胸悶狂冒汗 心肌梗塞險當中暑

▲夏季高溫，不只要防中暑，也要慎防心肌梗塞及腦中風；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／林謂文

1名50多歲廚師本身有高血壓及糖尿病，平常也有運動習慣。幾天前運動時，發現呼吸特別喘，胸口悶，隱隱作痛，同時大量冒汗，由於天氣炎熱，當下他覺得是中暑，休息及刮痧後，症狀稍有緩解。但過了幾天，這樣的症狀又再度發生，而且症狀比之前更加嚴重，他才驚覺情況不對，趕快到醫院急診，檢查後發現是心肌梗塞，經緊急心導管手術治療暢通血管後，撿回一命。

天氣熱沒補水 體內脫水血液變濃稠

根據研究指出，攝氏溫度29度後，每超過1度，因心腦血管疾病住院的機率約提升3.6%，上升10度就達36%。由於天氣炎熱，表皮血管擴張增加排汗及散熱，如果沒有適當補充水分就會造成體內呈現脫水現象，血液變得更加濃稠，流動性變差，也容易產生血液凝集及血栓，恐造成血管堵塞，而發生心肌梗塞及腦中風。

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運動之後，如果發現呼吸困難、胸口悶痛、呼吸急促，甚至有心悸及頭暈，很多人會誤以為是中暑，其實也有可能是心肌梗塞的症狀。

一般來說，熱衰竭、熱中暑及心肌梗塞的症狀有些許類似，熱衰竭通常在大量排汗後，口乾舌燥、心悸及頭暈；熱中暑則較嚴重，有排汗減少、體溫上升、器官衰竭、意識不清；而心肌梗塞大部分還是以胸口不適、胸悶痛、呼吸困難、轉移痛及冒冷汗為主。

心悸頭暈 也有可能是心肌梗塞症狀

萬一發生熱衰竭及熱中暑應遠離炎熱環境，立即到陰涼地方休息，並解開身上衣物，可用溫水擦拭身體及大量補充水分降溫，如情況嚴重，應立即送醫。

若發現疑似心肌梗塞或腦中風發生，患者需暫停所有活動並安置在陰涼環境外，密切觀察患者的狀況，如果失去意識及生命徵象，應立即執行心肺復甦術（CPR），以最快速的方式協助病人就醫。

夏季炎熱要小心熱傷害及心腦血管的意外事件發生，最重要的是，應該要避免在炎熱的環境下，長時間從事激烈的運動。平時外出應做好防曬、補充足夠的水分，本身如果有慢性疾病及高血壓、高血糖及高血脂高風險的族群更應該要小心心肌梗塞及腦中風的發生。如果在炎熱的環境下，發生不適，應立即離開炎熱的環境到陰涼處休息，並觀察自己身體的狀況，如症狀加劇，應立即就醫。

（作者為台安醫院心臟內科主任兼心導管室主任）

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