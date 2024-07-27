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上腹痛1年 竟是罕見6公分十二指腸瘜肉
文／吳明駿
H先生因反覆上腹痛超過1年，來門診接受超音波檢查，發現十二指腸增厚，所以安排胃鏡檢查；胃鏡顯示，有1顆至少6公分的腫瘤，盤據在十二指腸第1和第2段，造成管腔狹窄（如圖），內視鏡切片報告是良性的增生性瘜肉；由於腫瘤太大，告知病人可能有癌化風險，他同意接受手術。
抽血檢查，他沒有貧血或癌指數上升，斷層掃描並未看見淋巴或遠端轉移；手術檢體化驗結果亦為增生性瘜肉，相關自體免疫檢查，均在正常值範圍內。
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巨大十二指腸瘜肉造成腸阻塞 極為罕見
最後診斷是十二指腸增生性瘜肉，合併部分腸阻塞，他也在術後恢復正常並順利出院；像這樣十二指腸增生性瘜肉大到幾乎造成腸阻塞的病例十分罕見。
與胃和大腸瘜肉相較之下，十二指腸瘜肉發生率少很多，長這麼大的增生性瘜肉，更是極為罕見。
十二指腸增生性瘜肉成因不明，好發在十二指腸第1和第2段，可能與幽門桿菌相關，由於絕大部分不到1公分，內視鏡檢查時往往被切除，很難判定治療幽門桿菌是否可使它消失；鑑別診斷包含癌症，或某些自體免疫引起的發炎性病變，需要詳細的病史與理學檢查，以及斷層掃描或核磁共振檢查（MRI），與病理科醫師溝通合作，以得到最適當的診斷。
十二指腸增生性瘜肉雖是良性，但造成腸阻塞時也是需要手術的；如有腹痛、體重下降、或食慾不振的情況，切莫等閒視之，要找專業醫師診治，「腸」保你的幸褔與健康。
（作者為衛生福利部台中醫院肝膽腸胃科主治醫師）
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