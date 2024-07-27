狂嗑荔枝血糖飆 中西醫合治有感控糖

▲除了中藥與針灸能幫助糖尿病患者控制血糖外，也可以透過針灸穴位來改善各項併發症。（照片提供／楊茲甯）

文／楊茲甯

65歲王先生，罹患第2型糖尿病已10多年，長年服用西藥且定期追蹤，糖化血色素維持在6.7%左右。不料去年夏季荔枝盛產時，一時不慎，多吃了，回診時，驚覺糖化血色素突然飆升至7.3%。擔心健康狀況會造成兒女的負擔，王先生很緊張，一方面不想加重西藥劑量，更害怕血糖控制不佳會導致諸多併發症，於是尋求中醫的協助。

王先生平時容易口苦、口乾澀、頻尿、睡眠品質也不好，精神不濟。經中醫脈診、舌診判斷屬於濕熱中阻、氣陰耗傷的證型，採用清熱利濕加上補氣養陰的方藥進行調理。王先生每週規律針灸加上服藥，經3個月的中西醫合併治療後，糖化血色素再度回穩至6.7%，半年後又降至6.1%。

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中藥清熱利濕 補氣養陰

中醫將糖尿病的病程略分為鬱、熱、虛、損4個階段，首先因氣機鬱阻不暢，脾胃升降失常，表現在中焦常見腹脹、噯氣、消化不良等腸胃道症狀，鬱積如果沒有獲得疏導便會化熱，出現像是口乾口苦、常有飢餓感、便秘等熱象。前一階段的火熱再無法解除，逐漸耗傷臟腑的元氣及津液，將導致氣陰兩虛，同時也會形成濕痰濁瘀，最終損傷脈絡，造成周邊神經、視網膜、心血管，腦血管的病變，甚或腎臟損傷等嚴重的併發症。

除了依據病情合併中藥及針灸治療對血糖控制有所助益外，針對各項併發症狀也可善用針灸穴位的刺激，達到不錯的效果。像是糖尿病患者經常出現眼睛乾澀、視力模糊，可針灸眼周的穴位如攢竹、魚腰、絲竹空；末梢循環不佳、下肢麻木水腫，可針灸公孫、復溜；口乾渴、便秘、腹脹等腸胃道症狀，可選用魚際、支溝、中脘等穴。

針灸 改善末梢循環不佳

另外，糖尿病的患者一定要特別注意水果的攝取，高糖分的水果像是鳳梨、芒果、龍眼、荔枝、西瓜、香蕉等，只能淺嚐即止，甚至戒除；麵粉類的食品，如饅頭、包子、水餃、麵包、各式西點，因會導致血糖大幅度波動也須謹慎，盡量避免食用。

飲食控制、適度運動加上積極治療，相信病情控制可獲得良好的成效。

（作者為安平中西醫聯合診所中醫師）

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