健檢紅字多 諮詢家醫建議再就醫

▲圖2：看太多專科門診，會花費不少候診時間。（照片提供／余宜叡）

文／余宜叡

▲圖3：健康檢查最大價值：體檢異常處置與追蹤。 （照片提供／余宜叡）

常常患者在拿到體檢報告後，看了密密麻麻的體檢報告總評後，還是一頭霧水，抓不到重點，不知如何是好。主要有兩大問題點：

▲針對健檢問題，建議先向家醫科或健檢科醫師做體檢報告的完整諮詢，瞭解各項體檢異常的程度與處理；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／余宜叡）

●體檢報告太多異常紅字項目，常常每一個異常項目就會有建議的處置。受限於電腦系統設定，只要超過正常值，就會秀出紅色，進而跑出相對應的可能疾病，以及對應的處置與衛教，提醒受檢者。然而，受檢者非醫療相關人員，對體檢紅字易產生疑慮恐懼，又自己上網查詢相關資料，常常會看到很多語不驚人死不休的相關結果，造成無謂的焦慮（圖1）。

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▲圖1：上網查詢健檢紅字相關資料，常會造成不必要的焦慮；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／余宜叡）

減少不必要疑惑 節省更多候診時間

●依循健檢紅字科別，預約太多專科門診；有些患者體檢後，會按照體檢報告上的建議分別掛科回診，骨質疏鬆建議看骨科、糖尿病建議看新代科、高血壓建議看心臟科、高尿酸建議看風濕免疫科、貧血建議看血液腫瘤科⋯⋯；不僅要花大量的門診等候時間，如果沒有好運氣在同一個時段正好有多項專科門診，則多次來回院所是在所難免（圖2）。

針對健檢問題，建議先向家醫科或健檢科醫師做體檢報告的完整諮詢，瞭解各項體檢異常的程度與處理，掌握輕微異常項目的觀察或定期追蹤性。專業的家醫科或健檢科醫師，能處置整體評估並詳細說明體檢異常程度，嚴重程度的健檢異常，經評估後轉介合適的專科醫師持續治療，除了減少不必要的疑惑或壓力、也能節省更多候診時間，精確掌握重要異常處置與追蹤，發揮身體健康檢查的最大價值（圖3）。

（作者為員榮醫院社區醫學部主任暨穩糖減重門診醫師）

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