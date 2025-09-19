自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》肝好不好上廁所一看「便」知 醫：5症狀快就醫

2025/09/19 14:50

禾馨醫療直腸外科專任主治醫師陳威智分享，從生活中的排泄狀況也可以看出肝臟健康與否，如尿液顏色變深獲味道刺鼻、排便稀爛等；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

禾馨醫療直腸外科專任主治醫師陳威智分享，從生活中的排泄狀況也可以看出肝臟健康與否，如尿液顏色變深獲味道刺鼻、排便稀爛等；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大部分人罹患肝病初期並沒有明顯症狀，等到發現時情況通常都很嚴重，因此肝病也有「沉默殺手」之稱。禾馨醫療直腸外科專任主治醫師陳威智指出，其實從日常的排泄狀況也可以看出肝臟是否健康，例如黑色便可能是肝硬化引起的腸道出血、尿液味道刺鼻可能是體內毒素累積等。

陳威智於臉書專頁「痔瘡專家 陳威智醫師-微創痔瘡手術」發文分享，很多人都以為肝臟出問題就是人感到疲倦、皮膚變黃而已，疏不知肝臟作為人體的代謝工廠，早就在每天的排泄系統中透露出各種警訊。

排泄5狀況看肝臟健康度

●尿液顏色變深：處理膽紅素的能力下降。

●尿液濃烈刺鼻：毒素累積，無法正常代謝。

●排便稀爛：肝硬化導致腸胃蠕動加速，食物水分來不及被吸收。

●便秘：肝臟影響到膽汁與消化酶的分泌，導致糞便變硬。

●黑色糞便：肝硬化引起腸胃道內出血。

5顏色「便」別健康 灰白色恐有腫瘤

關於糞便顏色，敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅也補充了5個異常現象，如鮮紅色、黑色、灰白色、青色便合併腹瀉，或是鮮黃色糞便合併腹瀉：

●鮮紅色：可能和大腸癌、下消化道出血、靠近肛門口痔瘡相關，或是與極大量的消化道出血（如胃出血）造成。

●黑色：可能和胃潰瘍、十二指腸潰瘍等上消化道出血有關。

●灰白色：可能和膽道結石或腫瘤有關。

●青色加腹瀉：比較常見的是病毒感染。

●鮮黃色加腹瀉：若再伴隨肛門灼熱或疼痛的話，可能細菌感染的機率比較高。

最後，陳威智提醒，若有以上症狀，千萬別只當作小事，最好第一時間就尋求專業醫師協助；如果長期放任不管，除了身體代謝持續下滑，更可能因腹瀉與便秘反覆交替，進一步誘發或加劇痔瘡問題，甚至可能嚴重惡化到需要手術治療。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中