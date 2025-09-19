健康網》肝好不好上廁所一看「便」知 醫：5症狀快就醫

禾馨醫療直腸外科專任主治醫師陳威智分享，從生活中的排泄狀況也可以看出肝臟健康與否，如尿液顏色變深獲味道刺鼻、排便稀爛等；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大部分人罹患肝病初期並沒有明顯症狀，等到發現時情況通常都很嚴重，因此肝病也有「沉默殺手」之稱。禾馨醫療直腸外科專任主治醫師陳威智指出，其實從日常的排泄狀況也可以看出肝臟是否健康，例如黑色便可能是肝硬化引起的腸道出血、尿液味道刺鼻可能是體內毒素累積等。

陳威智於臉書專頁「痔瘡專家 陳威智醫師-微創痔瘡手術」發文分享，很多人都以為肝臟出問題就是人感到疲倦、皮膚變黃而已，疏不知肝臟作為人體的代謝工廠，早就在每天的排泄系統中透露出各種警訊。

排泄5狀況看肝臟健康度

●尿液顏色變深：處理膽紅素的能力下降。

●尿液濃烈刺鼻：毒素累積，無法正常代謝。

●排便稀爛：肝硬化導致腸胃蠕動加速，食物水分來不及被吸收。

●便秘：肝臟影響到膽汁與消化酶的分泌，導致糞便變硬。

●黑色糞便：肝硬化引起腸胃道內出血。

5顏色「便」別健康 灰白色恐有腫瘤

關於糞便顏色，敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅也補充了5個異常現象，如鮮紅色、黑色、灰白色、青色便合併腹瀉，或是鮮黃色糞便合併腹瀉：

●鮮紅色：可能和大腸癌、下消化道出血、靠近肛門口痔瘡相關，或是與極大量的消化道出血（如胃出血）造成。

●黑色：可能和胃潰瘍、十二指腸潰瘍等上消化道出血有關。

●灰白色：可能和膽道結石或腫瘤有關。

●青色加腹瀉：比較常見的是病毒感染。

●鮮黃色加腹瀉：若再伴隨肛門灼熱或疼痛的話，可能細菌感染的機率比較高。

最後，陳威智提醒，若有以上症狀，千萬別只當作小事，最好第一時間就尋求專業醫師協助；如果長期放任不管，除了身體代謝持續下滑，更可能因腹瀉與便秘反覆交替，進一步誘發或加劇痔瘡問題，甚至可能嚴重惡化到需要手術治療。

