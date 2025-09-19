公費流感疫苗彰化進貨量創新高 衛生局長：這樣免排隊

去（2024）年起，彰化縣流感疫苗接種情況不錯，今年採購疫苗數量創新高，為了讓民眾分流，衛生局鼓勵民眾事先完成線上預約，就不用人擠人。（衛生局提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣今（2025）年採購35萬8130劑公費流感疫苗，數量創新高，將於10月1日正式開打，往年首週施打最踴躍，不少人搶在第一天排隊，造成醫療院所壓力，今年縣府首度提前開放線上預約，但昨天（18日）開放來目前僅近500人完成登記，衛生局呼籲民眾多利用預約系統自主分流，避免集中排隊，更不用擠在首日人擠人。

衛生局長葉彥伯指出，今年疫苗全面改採三價，依據世界衛生組織建議，因全球自2020年以來已未再監測到B型Yamagata流感病毒株，因此調整為三價疫苗，可預防2株A型及1株B型病毒。

去（2024）年彰化縣公費流感疫苗全數用完，各廠牌使用率均達100％，65歲以上長者接種率約55％，居全國之冠，顯見需求殷切；國中小學生約72％、學齡前幼兒約75％。今年疫苗五家廠牌，國光、葛蘭素、東洋、賽諾菲及高端，全面改打三價疫苗，不同去年四價。

葉彥伯提醒，符合資格的長者也可同步接種肺炎鏈球菌疫苗，做到「左流右肺」雙重保護；若操作預約系統不便，可請家屬或院所協助，避免錯過接種時機。

彰化縣衛生局提醒，民眾不能指定「公費流感疫苗」的廠牌，當天送達疫苗是哪一家，就接種這家。（衛生局提供）

往年流感開打第一週，人潮最多，今（2025）年彰化衛生局提早開放線上預約，鼓勵民眾自主分流，避免排隊等候。（衛生局提供）

彰化縣去（2024）年公費流感疫苗全數接種完畢，各廠牌使用率均達100%。（衛生局提供）

