自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

公費流感疫苗彰化進貨量創新高 衛生局長：這樣免排隊

2025/09/19 15:42

去（2024）年起，彰化縣流感疫苗接種情況不錯，今年採購疫苗數量創新高，為了讓民眾分流，衛生局鼓勵民眾事先完成線上預約，就不用人擠人。（衛生局提供）

去（2024）年起，彰化縣流感疫苗接種情況不錯，今年採購疫苗數量創新高，為了讓民眾分流，衛生局鼓勵民眾事先完成線上預約，就不用人擠人。（衛生局提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣今（2025）年採購35萬8130劑公費流感疫苗，數量創新高，將於10月1日正式開打，往年首週施打最踴躍，不少人搶在第一天排隊，造成醫療院所壓力，今年縣府首度提前開放線上預約，但昨天（18日）開放來目前僅近500人完成登記，衛生局呼籲民眾多利用預約系統自主分流，避免集中排隊，更不用擠在首日人擠人。

衛生局長葉彥伯指出，今年疫苗全面改採三價，依據世界衛生組織建議，因全球自2020年以來已未再監測到B型Yamagata流感病毒株，因此調整為三價疫苗，可預防2株A型及1株B型病毒。

去（2024）年彰化縣公費流感疫苗全數用完，各廠牌使用率均達100％，65歲以上長者接種率約55％，居全國之冠，顯見需求殷切；國中小學生約72％、學齡前幼兒約75％。今年疫苗五家廠牌，國光、葛蘭素、東洋、賽諾菲及高端，全面改打三價疫苗，不同去年四價。

葉彥伯提醒，符合資格的長者也可同步接種肺炎鏈球菌疫苗，做到「左流右肺」雙重保護；若操作預約系統不便，可請家屬或院所協助，避免錯過接種時機。

彰化縣衛生局提醒，民眾不能指定「公費流感疫苗」的廠牌，當天送達疫苗是哪一家，就接種這家。（衛生局提供）

彰化縣衛生局提醒，民眾不能指定「公費流感疫苗」的廠牌，當天送達疫苗是哪一家，就接種這家。（衛生局提供）

往年流感開打第一週，人潮最多，今（2025）年彰化衛生局提早開放線上預約，鼓勵民眾自主分流，避免排隊等候。（衛生局提供）

往年流感開打第一週，人潮最多，今（2025）年彰化衛生局提早開放線上預約，鼓勵民眾自主分流，避免排隊等候。（衛生局提供）

彰化縣去（2024）年公費流感疫苗全數接種完畢，各廠牌使用率均達100%。（衛生局提供）

彰化縣去（2024）年公費流感疫苗全數接種完畢，各廠牌使用率均達100%。（衛生局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中