健康網》阿龐10年前罹淋巴癌 復出螢光幕體重破百

〔健康頻道／綜合報導〕曾在《新兵日記》飾演「機車班長」而聞名的49歲男演員阿龐，在2015年因淋巴癌暫別螢光幕，近日則在部分電視劇中飾演配角。近日在節目上提及罹癌後有10年沒做過健康檢查，在現場量體重，卻發現體重已破百。

據報導，阿龐在2015年發現脖子有腫塊，因此發現罹患淋巴癌；所幸腫塊僅有指甲大小，手術後至今未復發。而他在錄節目時量體重，發現體重破百。他透露自己只要工作壓力大，就會用吃美食來紓解壓力，經常反覆減肥成功又復胖。但他仍會努力維持身材。

台灣癌症基金會衛教資料說明，淋巴癌的發病，在各個年齡層都很平均，何杰金氏症好發於青春期及中老年，男女比例約相等。最早期的症狀是頭頸部或腋窩的淋巴腺腫大佔最多，隨著時間而淋巴腺腫大形成結節。一般不會痛，也不會紅腫，有別於淋巴腺發炎。有三分之一的淋巴癌之初發病灶不在淋巴腺，而發生於內臟器官，如胃、大小腸、肺之縱膈腔等。以胃痛、胃出血、腸阻塞、或肺部呼吸困難來表現者也不少。

淋巴癌的早期症狀通常不明顯，淋巴腺腫大約超過二公分者，應即早做檢查。後續症狀包括不明發熱（發燒38.3度以上）、體重減輕、盜汗、貧血以及各種器官被侵犯的症狀。

在台灣鼻腔的淋巴瘤表現特殊，常合併鼻塞，發燒不退，與EB病毒感染有關。皮膚淋巴瘤會出現表皮之紅斑塊或結節。乳房的淋巴瘤易形成腫塊及轉移，腦部與脊椎的淋巴瘤會引起記憶力、思考以及四肢的活動力受損。在腹部常形成巨大腫瘤以及脾臟腫大、下肢水腫等等。

淋巴癌的高危險因子包括：HIV感染者、人類T細胞病毒第一、二型感染者，經感染EB病毒而造成免疫功能不全者、因器官移植而長期使用環孢靈素或其它免疫抑制劑者、幽門桿菌感染的胃潰瘍患者。另外曾經患過別的癌症或直系親屬中有多人得到癌症，被證實帶有不正常染色體或B cl-2基因異常，或抑癌基因缺損者皆屬高危險群。

預防之道也有避免接觸 HIV等病毒，以及遠離會傷害免疫功能的毒品；不隨便服用不明的藥品。若發現淋巴節腫大，應立即找專科醫師加以詳細檢查。

